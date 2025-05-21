https://ria.ru/20250521/es-2018354076.html

Bloomberg: ЕС передал США пересмотренное предложение по торговле

Bloomberg: ЕС передал США пересмотренное предложение по торговле - РИА Новости, 21.05.2025

Bloomberg: ЕС передал США пересмотренное предложение по торговле

ЕС передал США пересмотренное предложение по ведению торговли на фоне пошлин на товары блока, введенные американским президентом Дональдом Трампом, передает... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T22:14:00+03:00

2025-05-21T22:14:00+03:00

2025-05-21T22:14:00+03:00

сша

европа

германия

дональд трамп

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. ЕС передал США пересмотренное предложение по ведению торговли на фоне пошлин на товары блока, введенные американским президентом Дональдом Трампом, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Газета Financial Times 16 мая сообщала, что США и Евросоюз начали серьезные переговоры в сфере торговли на фоне пошлин на их товары президента США Дональда Трампа, стороны впервые обменялись документами по переговорам. "ЕС поделился с США пересмотренным торговым предложением... Новый документ включает предложения, которые учитывают интересы США, в том числе международные трудовые права, экологические стандарты, экономическую безопасность и постепенное снижение пошлин на нечувствительную сельскохозяйственную продукцию и промышленные товары до нуля обеими сторонами", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что предложение было отправлено американским чиновникам на этой неделе. По данным Блумберг, ЕС добивается взаимовыгодной сделки с США. "В этом документе (ЕС - ред.) также упоминаются области для сотрудничества..., например, контроль над экспортом и проверка инвестиций, борьба с перепроизводством в цепочках поставок... а также глобальная конкуренция... в гражданской авиастроительной промышленности и общий рынок критически важного сырья", - уточняет агентство. Как отмечают источники, стороны намерены встретиться в начале июня. Ранее министр экономики Германии Катерина Райхе сообщала, что Европа не хочет торговой войны с США и ведёт переговоры с Вашингтоном, причем с позиции экономической силы. По её словам, Европа планирует расширять и укреплять торговые отношения с США. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники передавало, что Евросоюз представит США предложения по новому формату торгового сотрудничества. По словам источников, в документе предложены меры по ослаблению торговых барьеров, не относящихся к пошлинам, увеличению европейских инвестиций в США, сотрудничеству сторон в решении глобальных торговых проблем и закупке ЕС американских товаров.

https://ria.ru/20250404/poshliny-2009285265.html

https://ria.ru/20250516/ssha-2017512694.html

https://ria.ru/20250516/tramp-2017407765.html

сша

европа

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, европа, германия, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире