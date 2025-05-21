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Журналист предрек Западу проблемы после убийства экс-советника Януковича
Журналист предрек Западу проблемы после убийства экс-советника Януковича - РИА Новости, 21.05.2025
Журналист предрек Западу проблемы после убийства экс-советника Януковича
Поддержка европейскими элитами украинского лидера Владимира Зеленского может обернуться для них кошмаром, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T19:36:00+03:00
2025-05-21T19:36:00+03:00
2025-05-21T23:41:00+03:00
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убийство андрея портнова в испании
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Поддержка европейскими элитами украинского лидера Владимира Зеленского может обернуться для них кошмаром, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х."Украинцы снова открыто празднуют трусливое убийство безоружного человека на глазах у его маленьких детей в Испании. Монстр, созданный и вскормленный элитой ЕС, конечно, однажды обернется против своих хозяев. Так это всегда заканчивается", — написал он.Ранее в среду радиостанция Cadena Ser со ссылкой на полицию и службы экстренной помощи сообщила, что Портнова застрелили в среду утром у входа в "Американскую школу Мадрида" в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом.Полиция подтвердила РИА Новости эту информацию, добавив, что сведениями о преступниках пока не располагает.Как пишет газета Pais, нападавших было двое или трое, они пять раз выстрелили в мужчину, который находился за рулем автомобиля.По словам украинского блогера Анатолия Шария, Портнов готовился обнародовать сведения, разоблачающие Зеленского и его окружение.
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в мире, испания, мадрид, владимир зеленский, чей боуз, евросоюз, убийство андрея портнова в испании
В мире, Испания, Мадрид, Владимир Зеленский, Чей Боуз, Евросоюз, Убийство Андрея Портнова в Испании
Журналист предрек Западу проблемы после убийства экс-советника Януковича
Боуз: убийство экс-советника Януковича приведет к серьезным последствиям для ЕС