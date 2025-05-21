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ЕС провокационно накачивает Украину оружием, заявила дипломат - РИА Новости, 21.05.2025
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17:24 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/es-2018299838.html
ЕС провокационно накачивает Украину оружием, заявила дипломат
ЕС провокационно накачивает Украину оружием, заявила дипломат - РИА Новости, 21.05.2025
ЕС провокационно накачивает Украину оружием, заявила дипломат
Страны ЕС нарочито, в подчёркнуто провокационном ключе предпринимают всё новые шаги по накачке Украины вооружением, зная при этом, что приостановка поставок... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T17:24:00+03:00
2025-05-21T17:24:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
юлия жданова
дональд трамп
владимир мединский
евросоюз
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ВЕНА, 21 мая - РИА Новости. Страны ЕС нарочито, в подчёркнуто провокационном ключе предпринимают всё новые шаги по накачке Украины вооружением, зная при этом, что приостановка поставок оружия киевскому режиму является одним из российских условий прекращения огня, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "Зная, что приостановка поставок оружия киевскому режиму является одним из российских условий прекращения огня, есовцы нарочито, в подчёркнуто провокационном ключе предпринимают всё новые шаги по накачке Украины вооружением и военной техникой. Достаточно сказать, что 17 мая - вновь подчеркну: сразу после российско-украинских переговоров - минобороны Дании объявило о выделении очередного 26-го пакета военной помощи Украине в размере 4,2 миллиарда датских крон (около 630 миллионов долларов США), которые будут использованы в течение 2025-2028 годов на закупки артиллерийских систем и снарядов в рамках совместной инициативы Дании, Чехии и Нидерландов по финансированию поставок вооружений Украине", - заявила Жданова в среду на 1106-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. По словам дипломата, они преследуют цель любой ценой обеспечить ВСУ передышку для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния с Россией. Она добавила, что особый цинизм заключается в том, что, переводя деньги в помощь Украине, государства Запада это делают не бескорыстно. "Это же "закредитование" страны. Под видом выдачи средств якобы на развитие Украины происходит вывоз ресурсов и закабаление этого государства", - пояснила дипломат. Она отметила, что теперь наступает момент истины. "Слово – за Киевом. Звучавшие ранее спекуляции Владимира Зеленского о стремлении к миру должны быть подкреплены реальными делами. Тем не менее, отмечаем, что сразу же после завершения встречи в Стамбуле он провёл переговоры со своими западными кураторами и высказался за усиление давления на Россию за "неподчинение" ультимативному требованию о 30-дневном прекращении огня, которое Киев и его спонсоры пытались продавить как некий шаг к урегулированию", - напомнила глава делегации. Президент РФ Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине. Состоявшиеся 16 мая переговоры России и Украины в Стамбуле продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250519/ssha-2017756889.html
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в мире, россия, украина, киев, юлия жданова, дональд трамп, владимир мединский, евросоюз, обсе, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Киев, Юлия Жданова, Дональд Трамп, Владимир Мединский, Евросоюз, ОБСЕ, Вооруженные силы Украины
ЕС провокационно накачивает Украину оружием, заявила дипломат

Дипломат Жданова: ЕС предпринимает новые шаги по накачке Украины оружием

© AP Photo / Matt RourkeСнаряды M795 на заводе боеприпасов
Снаряды M795 на заводе боеприпасов - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Снаряды M795 на заводе боеприпасов. Архивное фото
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ВЕНА, 21 мая - РИА Новости. Страны ЕС нарочито, в подчёркнуто провокационном ключе предпринимают всё новые шаги по накачке Украины вооружением, зная при этом, что приостановка поставок оружия киевскому режиму является одним из российских условий прекращения огня, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Зная, что приостановка поставок оружия киевскому режиму является одним из российских условий прекращения огня, есовцы нарочито, в подчёркнуто провокационном ключе предпринимают всё новые шаги по накачке Украины вооружением и военной техникой. Достаточно сказать, что 17 мая - вновь подчеркну: сразу после российско-украинских переговоров - минобороны Дании объявило о выделении очередного 26-го пакета военной помощи Украине в размере 4,2 миллиарда датских крон (около 630 миллионов долларов США), которые будут использованы в течение 2025-2028 годов на закупки артиллерийских систем и снарядов в рамках совместной инициативы Дании, Чехии и Нидерландов по финансированию поставок вооружений Украине", - заявила Жданова в среду на 1106-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
В США недовольны Австралией из-за поставки Abrams на Украину, пишут СМИ
19 мая, 07:18
По словам дипломата, они преследуют цель любой ценой обеспечить ВСУ передышку для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния с Россией. Она добавила, что особый цинизм заключается в том, что, переводя деньги в помощь Украине, государства Запада это делают не бескорыстно.
"Это же "закредитование" страны. Под видом выдачи средств якобы на развитие Украины происходит вывоз ресурсов и закабаление этого государства", - пояснила дипломат.
Она отметила, что теперь наступает момент истины. "Слово – за Киевом. Звучавшие ранее спекуляции Владимира Зеленского о стремлении к миру должны быть подкреплены реальными делами. Тем не менее, отмечаем, что сразу же после завершения встречи в Стамбуле он провёл переговоры со своими западными кураторами и высказался за усиление давления на Россию за "неподчинение" ультимативному требованию о 30-дневном прекращении огня, которое Киев и его спонсоры пытались продавить как некий шаг к урегулированию", - напомнила глава делегации.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Германия засекретит данные о поставках оружия Украине, пишут СМИ
10 мая, 12:53
Президент РФ Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
Состоявшиеся 16 мая переговоры России и Украины в Стамбуле продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Захарова прокомментировала слова Мерца о поставках Киеву ракет Taurus
18 мая, 17:33
 
В миреРоссияУкраинаКиевЮлия ЖдановаДональд ТрампВладимир МединскийЕвросоюзОБСЕВооруженные силы Украины
 
 
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