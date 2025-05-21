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ЕС планирует усилить санкционное давление на Россию - РИА Новости, 21.05.2025
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11:36 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/es-2018215907.html
ЕС планирует усилить санкционное давление на Россию
ЕС планирует усилить санкционное давление на Россию - РИА Новости, 21.05.2025
ЕС планирует усилить санкционное давление на Россию
ЕС намерен продолжать оказывать давление на Россию в украинском вопросе и уже работает над следующим санкционным пакетом, который станет "еще более жестким",... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T11:36:00+03:00
2025-05-21T11:36:00+03:00
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брюссель
евросоюз
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 21 мая – РИА Новости. ЕС намерен продолжать оказывать давление на Россию в украинском вопросе и уже работает над следующим санкционным пакетом, который станет "еще более жестким", сообщили РИА Новости во внешнеполитической службе Евросоюза. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. "Если Россия не согласится на полное безоговорочное прекращение огня, будет больше давления… Мы уже работаем над следующим пакетом с более жесткими санкциями", - заявила представитель ЕС Анитта Хиппер. Накануне ЕС ввел в действие 17-й пакет санкций против России. В постпредстве РФ при Евросоюзе отметили, что Брюсселю становится все труднее закрывать глаза на несогласие с санкциями против России, которые стали, скорее, "успокоительным лекарством". Там также подчеркнули, что односторонние антироссийские санкции стали одним из ключевых факторов ухудшения экономической ситуации в самом Евросоюзе.
https://ria.ru/20250521/kitaj-2018200705.html
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в мире, россия, москва, брюссель, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Москва, Брюссель, Евросоюз, Санкции в отношении России
ЕС планирует усилить санкционное давление на Россию

ЕС начал работу над новым пакетом санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 21 мая – РИА Новости. ЕС намерен продолжать оказывать давление на Россию в украинском вопросе и уже работает над следующим санкционным пакетом, который станет "еще более жестким", сообщили РИА Новости во внешнеполитической службе Евросоюза.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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"Если Россия не согласится на полное безоговорочное прекращение огня, будет больше давления… Мы уже работаем над следующим пакетом с более жесткими санкциями", - заявила представитель ЕС Анитта Хиппер.
Накануне ЕС ввел в действие 17-й пакет санкций против России. В постпредстве РФ при Евросоюзе отметили, что Брюсселю становится все труднее закрывать глаза на несогласие с санкциями против России, которые стали, скорее, "успокоительным лекарством". Там также подчеркнули, что односторонние антироссийские санкции стали одним из ключевых факторов ухудшения экономической ситуации в самом Евросоюзе.
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