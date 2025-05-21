https://ria.ru/20250521/eksport-2018156775.html
Россия заняла рекордную за пять лет долю в поставках рыбы в Китай
Россия заняла рекордную за пять лет долю в поставках рыбы в Китай - РИА Новости, 21.05.2025
Россия заняла рекордную за пять лет долю в поставках рыбы в Китай
Россия в апреле стала главным экспортером рыбы и морепродуктов в Китай, заняв максимальные с весны 2020 года 22,3% от общей стоимости поставок, следует из... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T03:13:00+03:00
2025-05-21T03:13:00+03:00
2025-05-21T03:13:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия в апреле стала главным экспортером рыбы и морепродуктов в Китай, заняв максимальные с весны 2020 года 22,3% от общей стоимости поставок, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Так, Россия в апреле увеличила продажи рыбы на китайский рынок на 16% по сравнению с мартом - до 328,2 миллиона долларов. При этом доля российских компаний в общем объеме импорта Поднебесной подскочила до 22,3% - максимума с марта 2020 года, когда она составляла 22,4%. Главным образом рост поставок произошел за счет удвоения экспорта крабов - до 86,2 миллиона долларов. Помимо крабов, Россия также поставляла значительные объемы замороженной рыбы, в частности, минтай (154,5 миллиона долларов), треску (36,2 миллиона) и пикшу (12,1 миллиона). В целом Китай в апреле снизил импорт рыбы и морепродуктов примерно на 2% - до 1,5 миллиарда долларов. Помимо России, крупные поставки были у Эквадора (246 миллионов долларов), Вьетнама (134 миллиона) и Норвегии (98 миллионов).
https://ria.ru/20250419/postavki-2012228602.html
https://ria.ru/20250420/svinina-2012360017.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, китай, эквадор
Экономика, Россия, Китай, Эквадор
Россия заняла рекордную за пять лет долю в поставках рыбы в Китай
Россия в апреле стала главным экспортером рыбы и морепродуктов в Китай