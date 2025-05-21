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Стал известен возраст самых удачливых лотерейных миллионеров - РИА Новости, 21.05.2025
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08:17 21.05.2025 (обновлено: 08:28 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/eksperty-2018172942.html
Стал известен возраст самых удачливых лотерейных миллионеров
Стал известен возраст самых удачливых лотерейных миллионеров - РИА Новости, 21.05.2025
Стал известен возраст самых удачливых лотерейных миллионеров
Чаще всего миллионные выигрыши в лотерею достаются россиянам старше 56 лет, проанализировал для РИА Новости оператор всероссийских гослотерей, организованных... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T08:17:00+03:00
2025-05-21T08:28:00+03:00
россия
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Чаще всего миллионные выигрыши в лотерею достаются россиянам старше 56 лет, проанализировал для РИА Новости оператор всероссийских гослотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея". "С момента запуска в октябре 2022 года флагманской лотереи "Мечталлион" миллионерами стали более 1,7 тысячи участников по всей стране. За это время лотерея сформировала статистику победителей, которая доказывает: удача улыбается людям самых разных возрастов. Больше всего - 32% выигравших - это люди в возрасте старше 56 лет", - рассказали в компании. Там добавили, что меньше всего везет лотерейным игрокам от 18 до 25 лет - среди миллионеров их всего 4%. Чуть больше везения у игроков 26-35 лет - 15%, выигравших миллионы в 36-45 лет уже 30%, а вот россиянам 46-55 лет удача улыбается реже, их в списке крупных выигрышей 19%. На прошедших майских праздниках сразу 16 человек стали миллионерами в розыгрыше "Мечталлиона", посвященного Дню Победы.
https://ria.ru/20241003/lotereya-1975698104.html
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Стал известен возраст самых удачливых лотерейных миллионеров

Миллионные выигрыши в лотерею чаще всего достаются россиянам старше 56 лет

© Фото : Национальная лотереяБилет лотереи "Мечталлион"
Билет лотереи Мечталлион - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : Национальная лотерея
Билет лотереи "Мечталлион". Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Чаще всего миллионные выигрыши в лотерею достаются россиянам старше 56 лет, проанализировал для РИА Новости оператор всероссийских гослотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея".
"С момента запуска в октябре 2022 года флагманской лотереи "Мечталлион" миллионерами стали более 1,7 тысячи участников по всей стране. За это время лотерея сформировала статистику победителей, которая доказывает: удача улыбается людям самых разных возрастов. Больше всего - 32% выигравших - это люди в возрасте старше 56 лет", - рассказали в компании.
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Там добавили, что меньше всего везет лотерейным игрокам от 18 до 25 лет - среди миллионеров их всего 4%.
Чуть больше везения у игроков 26-35 лет - 15%, выигравших миллионы в 36-45 лет уже 30%, а вот россиянам 46-55 лет удача улыбается реже, их в списке крупных выигрышей 19%.
На прошедших майских праздниках сразу 16 человек стали миллионерами в розыгрыше "Мечталлиона", посвященного Дню Победы.
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