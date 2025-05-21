https://ria.ru/20250521/ekspert-2018266199.html
Коротченко заявил о высокой эффективности российских систем ПВО
Коротченко заявил о высокой эффективности российских систем ПВО - РИА Новости, 21.05.2025
Коротченко заявил о высокой эффективности российских систем ПВО
Российские системы противовоздушной обороны демонстрируют высокую эффективность, в том числе в условиях СВО, и пользуются большим спросом за рубежом, заявил РИА РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T15:10:00+03:00
2025-05-21T15:10:00+03:00
2025-05-21T15:11:00+03:00
безопасность
минск
белоруссия
игорь коротченко
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
концерн пво "алмаз-антей"
зенитно-ракетная система с-350 "витязь"
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МИНСК, 21 мая – РИА Новости. Российские системы противовоздушной обороны демонстрируют высокую эффективность, в том числе в условиях СВО, и пользуются большим спросом за рубежом, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в кулуарах Международной выставки вооружений и военной техники "MILEX-2025" в Минске. "Сегодняшние ночные данные Минобороны России говорят о том, что опять была предпринята попытка масштабного удара беспилотниками ВСУ по Российской Федерации, фактически все были уничтожены. Это в первую очередь показатель, конечно же, эффективности нашего оборонно-промышленного комплекса", - сказал Коротченко. По его словам, на выставке концерн ВКО "Алмаз-Антей" демонстрирует всю линейку современной противовоздушной обороны. "Она востребована в Беларуси, в частности, это комплексы ТОР-М2 в колёсном варианте. На сегодня это лучший на мировом рынке комплекс ПВО малой дальности. ТОРы отлично показали себя и в ходе специальной военной операции - на поле боя и для прикрытия наиболее важных объектов. Кроме того, здесь представлен комплекс С-350 - комплекс средний дальности, позволяющий вести боевую работу в том числе в максимально автоматизированном режиме", - сказал эксперт. "Россия готова полном объеме удовлетворять потребности заявки как своих белорусских партнёров, так и дружественных стран в создании высокоэффективной эшелонированной системы", - полагает Коротченко.
https://ria.ru/20250521/harkov-2018190226.html
https://ria.ru/20250521/pvo-2018223875.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, минск, белоруссия, игорь коротченко, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, концерн пво "алмаз-антей", зенитно-ракетная система с-350 "витязь"
Безопасность, Минск, Белоруссия, Игорь Коротченко, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Зенитно-ракетная система С-350 "Витязь"
Коротченко заявил о высокой эффективности российских систем ПВО
Коротченко: российские системы ПВО пользуются большим спросом за рубежом