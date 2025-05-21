Экономика России растет, несмотря на санкции ЕС, заявил Ульянов
Постпред Ульянов: экономика России растет, несмотря на 17 пакетов санкций ЕС
Михаил Ульянов . Архивное фото
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ВЕНА, 21 мая - РИА Новости. Экономика России растет, несмотря на 17 пакетов санкций Евросоюза, вместе с тем показатели большинства стран ЕС за тот же период выглядят весьма скромно, а то и плачевно, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Выступая в рамках сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию "Общие прения", дипломат отметил, что российская сторона выступает категорически против односторонних нелегитимных санкций, вводимых в обход Совета Безопасности ООН и наносящих особый вред антикриминальному сотрудничеству государств. Москва полностью разделяет коллективное заявление ряда стран о пагубных последствиях односторонних принудительных мер и призывает все государства отказаться от их применения.
"В ходе нынешней сессии делегация США высказалась в том плане, что односторонние санкции якобы являются законным средством воздействия на оппонентов на международной арене. Категорически с этим не согласны. Если санкции вводятся в обход Устава ООН, то они представляют собой негодную и незаконную попытку использовать экономические факторы в качестве оружия. Причем это оружие зачастую оказывается обоюдоострым. Например, Европейский союз ввел против России уже 17 пакетов экономических санкций. И что же? Экономика России в 2024 году выросла более чем на 4%, а экономические показатели большинства стран ЕС за тот же период выглядят весьма скромно, а то и плачевно", - сказал Ульянов.
При этом, по словам постпреда, ЕС не в состоянии извлечь уроки из своих собственных стратегических просчетов и грозит разработкой 18-го пакета санкционных мер. "Вряд ли можно ожидать, что в результате экономика этих стран пойдет на поправку", - заключил дипломат.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.