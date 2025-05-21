https://ria.ru/20250521/ekonomika-2018352473.html

Экономика России растет, несмотря на санкции ЕС, заявил Ульянов

Экономика России растет, несмотря на санкции ЕС, заявил Ульянов - РИА Новости, 21.05.2025

Экономика России растет, несмотря на санкции ЕС, заявил Ульянов

Экономика России растет, несмотря на 17 пакетов санкций Евросоюза, вместе с тем показатели большинства стран ЕС за тот же период выглядят весьма скромно, а то и РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T21:37:00+03:00

2025-05-21T21:37:00+03:00

2025-05-21T21:49:00+03:00

россия

москва

вена

михаил ульянов (дипломат)

владимир путин

евросоюз

оон

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918846977_0:88:2769:1646_1920x0_80_0_0_226e5093ec4867e3f160305633921c5a.jpg

ВЕНА, 21 мая - РИА Новости. Экономика России растет, несмотря на 17 пакетов санкций Евросоюза, вместе с тем показатели большинства стран ЕС за тот же период выглядят весьма скромно, а то и плачевно, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Выступая в рамках сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию "Общие прения", дипломат отметил, что российская сторона выступает категорически против односторонних нелегитимных санкций, вводимых в обход Совета Безопасности ООН и наносящих особый вред антикриминальному сотрудничеству государств. Москва полностью разделяет коллективное заявление ряда стран о пагубных последствиях односторонних принудительных мер и призывает все государства отказаться от их применения. "В ходе нынешней сессии делегация США высказалась в том плане, что односторонние санкции якобы являются законным средством воздействия на оппонентов на международной арене. Категорически с этим не согласны. Если санкции вводятся в обход Устава ООН, то они представляют собой негодную и незаконную попытку использовать экономические факторы в качестве оружия. Причем это оружие зачастую оказывается обоюдоострым. Например, Европейский союз ввел против России уже 17 пакетов экономических санкций. И что же? Экономика России в 2024 году выросла более чем на 4%, а экономические показатели большинства стран ЕС за тот же период выглядят весьма скромно, а то и плачевно", - сказал Ульянов. При этом, по словам постпреда, ЕС не в состоянии извлечь уроки из своих собственных стратегических просчетов и грозит разработкой 18-го пакета санкционных мер. "Вряд ли можно ожидать, что в результате экономика этих стран пойдет на поправку", - заключил дипломат. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250521/sanktsii-2018288387.html

https://ria.ru/20250521/kallas-2018177299.html

россия

москва

вена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, вена, михаил ульянов (дипломат), владимир путин, евросоюз, оон, в мире