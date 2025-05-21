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Ефимов: в районе Котловка построят жилой квартал для программы реновации - РИА Новости, 21.05.2025
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14:12 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/efimov-2018229938.html
Ефимов: в районе Котловка построят жилой квартал для программы реновации
Ефимов: в районе Котловка построят жилой квартал для программы реновации - РИА Новости, 21.05.2025
Ефимов: в районе Котловка построят жилой квартал для программы реновации
На участке бывшей промзоны "Черемушки" до конца 2028 года возведут жилой квартал по проекту комплексного развития территорий (КРТ) для программы реновации,... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T14:12:00+03:00
2025-05-21T14:12:00+03:00
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градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. На участке бывшей промзоны "Черемушки" до конца 2028 года возведут жилой квартал по проекту комплексного развития территорий (КРТ) для программы реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."На участке между улицами Дмитрия Ульянова и Большой Черемушкинской назначенный столицей оператор построит жилой микрорайон в целях реализации программы реновации. Всего на территории появится свыше 99 тысяч квадратных метров недвижимости. Благодаря этому в районе Котловка будет создано 270 дополнительных рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в редевелопмент площадки планируется вложить 19,2 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект составит110 миллионов рублей. Жилой квартал планируют построить до 2028 года.В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что общая площадь квартир в жилых домах квартала составит около 60 тысяч квадратных метров. Новое жилье смогут получить 2 тысячи участников программы реновации в Котловке.Кроме того, на территории квартала появятся пешеходные зоны и новая улица местного значения, добавляется в пресс-релизе.
https://ria.ru/20250521/efimov-2018113332.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы, Москва
Ефимов: в районе Котловка построят жилой квартал для программы реновации

Ефимов: в районе Котловка по КРТ построят жилой квартал для программы реновации

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. На участке бывшей промзоны "Черемушки" до конца 2028 года возведут жилой квартал по проекту комплексного развития территорий (КРТ) для программы реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"На участке между улицами Дмитрия Ульянова и Большой Черемушкинской назначенный столицей оператор построит жилой микрорайон в целях реализации программы реновации. Всего на территории появится свыше 99 тысяч квадратных метров недвижимости. Благодаря этому в районе Котловка будет создано 270 дополнительных рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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В сообщении уточняется, что в редевелопмент площадки планируется вложить 19,2 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект составит110 миллионов рублей. Жилой квартал планируют построить до 2028 года.
В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что общая площадь квартир в жилых домах квартала составит около 60 тысяч квадратных метров. Новое жилье смогут получить 2 тысячи участников программы реновации в Котловке.
Кроме того, на территории квартала появятся пешеходные зоны и новая улица местного значения, добавляется в пресс-релизе.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
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