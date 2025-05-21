https://ria.ru/20250521/efimov-2018112414.html

Ефимов: еще 1,7 тысячи семей переехали на востоке Москвы по реновации

Ефимов: еще 1,7 тысячи семей переехали на востоке Москвы по реновации - РИА Новости, 21.05.2025

Ефимов: еще 1,7 тысячи семей переехали на востоке Москвы по реновации

C начала года на востоке Москвы в новые квартиры по программе реновации переехали свыше 1,7 тысячи семей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T09:12:00+03:00

2025-05-21T09:12:00+03:00

2025-05-21T09:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. C начала года на востоке Москвы в новые квартиры по программе реновации переехали свыше 1,7 тысячи семей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С начала 2025 года в новые квартиры по программе реновации переехали около 4,8 тысячи семей. Из них более 1,7 тысячи – в Восточном административном округе столицы. В частности, в Северном Измайлове новоселье отпраздновали более 500 семей, а в Перове – свыше 400", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в районе Соколиная Гора в новое жилье переехали более 300 семей, а в Гольянове – более 200.В свою очередь министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что из общего числа переехавших на востоке города семей почти 70% воспользовались сервисом "Помощь в переезде".Ранее мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый дом, построенный в рамках программы реновации в районе Покровское-Стрешнево.

https://ria.ru/20250520/efimov-2018026967.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы