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ДВФУ планирует увеличить набор абитуриентов из КНДР - РИА Новости, 21.05.2025
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06:37 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/dvfu-2018167242.html
ДВФУ планирует увеличить набор абитуриентов из КНДР
ДВФУ планирует увеличить набор абитуриентов из КНДР - РИА Новости, 21.05.2025
ДВФУ планирует увеличить набор абитуриентов из КНДР
Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке планирует увеличивать набор абитуриентов из КНДР, сообщил ректор российского вуза Борис Коробец... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T06:37:00+03:00
2025-05-21T06:37:00+03:00
общество
россия
кндр (северная корея)
борис коробец
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 21 мая – РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке планирует увеличивать набор абитуриентов из КНДР, сообщил ректор российского вуза Борис Коробец журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости. В среду в ДВФУ проходит Первый форум ректоров РФ и КНДР. По данным российского вуза, его участниками стали ректоры и проректоры 30 крупнейших университетов России и 10 — КНДР. На форуме заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова сообщила, что Россия на следующий учебный год увеличила вдвое квоту бюджетных мест в вузах для граждан КНДР - до 100. "Конечно (планируем увеличить набор – ред.), мы об этом договаривались в рамках наших контактов с министерством образования Северной Кореи. Сделаем все для того, чтобы как можно больше корейских ребят приехало сюда, в кампус ДВФУ, познакомилось с нашей страной и получило здесь хорошее образование", - сказал Коробец.
https://ria.ru/20250521/rossija-2018160695.html
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общество, россия, кндр (северная корея), борис коробец, дальневосточный федеральный университет
Общество, Россия, КНДР (Северная Корея), Борис Коробец, Дальневосточный федеральный университет
ДВФУ планирует увеличить набор абитуриентов из КНДР

Ректор ДВФУ Коробец: вуз планирует увеличить набор абитуриентов из КНДР

© Фото : Фонд Росконгресс / Вячеслав ВикторовДальневосточный федеральный университет во Владивостоке
Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : Фонд Росконгресс / Вячеслав Викторов
Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 21 мая – РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке планирует увеличивать набор абитуриентов из КНДР, сообщил ректор российского вуза Борис Коробец журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
В среду в ДВФУ проходит Первый форум ректоров РФ и КНДР. По данным российского вуза, его участниками стали ректоры и проректоры 30 крупнейших университетов России и 10 — КНДР. На форуме заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова сообщила, что Россия на следующий учебный год увеличила вдвое квоту бюджетных мест в вузах для граждан КНДР - до 100.
"Конечно (планируем увеличить набор – ред.), мы об этом договаривались в рамках наших контактов с министерством образования Северной Кореи. Сделаем все для того, чтобы как можно больше корейских ребят приехало сюда, в кампус ДВФУ, познакомилось с нашей страной и получило здесь хорошее образование", - сказал Коробец.
Студенты - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Россия вдвое увеличила квоту бюджетных мест для граждан КНДР
04:55
 
ОбществоРоссияКНДР (Северная Корея)Борис КоробецДальневосточный федеральный университет
 
 
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