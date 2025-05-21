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В Нижегородской области автобус столкнулся с фургоном
В Нижегородской области автобус столкнулся с фургоном - РИА Новости, 21.05.2025
В Нижегородской области автобус столкнулся с фургоном
Три человека, среди которых ребенок, пострадали при столкновении рейсового автобуса с автофургоном в Нижегородской области, сообщает региональное управление... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T17:03:00+03:00
2025-05-21T17:03:00+03:00
2025-05-21T17:03:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Три человека, среди которых ребенок, пострадали при столкновении рейсового автобуса с автофургоном в Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД. В среду около 11.40 мск на улице Зеленой поселка Ждановский Нижегородской области водитель автофургона Ford Transit нарушил правила дорожного движения и столкнулся с рейсовым автобусом. "В результате ДТП пострадал водитель иномарки и две пассажирки (автобуса - ред.) 1994 и 2016 годов рождения", - говорится в сообщении ведомства. Региональное следственное управление СК РФ уточняет, что медицинская помощь понадобилась пассажирам автобуса. "Организована доследственная проверка. Следователи СК России выясняют все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований безопасности при оказании услуг по перевозке пассажиров", - отмечается в сообщении регионального СУСК.
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происшествия, авто, нижегородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Авто, Нижегородская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области автобус столкнулся с фургоном
В Нижегородской области три человека пострадали в ДТП с автобусом и автофургоном