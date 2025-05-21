https://ria.ru/20250521/dtp-2018292880.html

В Нижегородской области автобус столкнулся с фургоном

В Нижегородской области автобус столкнулся с фургоном - РИА Новости, 21.05.2025

В Нижегородской области автобус столкнулся с фургоном

Три человека, среди которых ребенок, пострадали при столкновении рейсового автобуса с автофургоном в Нижегородской области, сообщает региональное управление... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T17:03:00+03:00

2025-05-21T17:03:00+03:00

2025-05-21T17:03:00+03:00

происшествия

авто

нижегородская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150824/73/1508247325_0:117:3228:1933_1920x0_80_0_0_969a4b3da45acdc44f93eb5b7f46f864.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Три человека, среди которых ребенок, пострадали при столкновении рейсового автобуса с автофургоном в Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД. В среду около 11.40 мск на улице Зеленой поселка Ждановский Нижегородской области водитель автофургона Ford Transit нарушил правила дорожного движения и столкнулся с рейсовым автобусом. "В результате ДТП пострадал водитель иномарки и две пассажирки (автобуса - ред.) 1994 и 2016 годов рождения", - говорится в сообщении ведомства. Региональное следственное управление СК РФ уточняет, что медицинская помощь понадобилась пассажирам автобуса. "Организована доследственная проверка. Следователи СК России выясняют все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований безопасности при оказании услуг по перевозке пассажиров", - отмечается в сообщении регионального СУСК.

https://ria.ru/20250519/dtp-2017748384.html

нижегородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, нижегородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)