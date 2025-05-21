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VK Знакомства: 61% мужчин не верят в дружбу между мужчиной и женщиной

VK Знакомства: 61% мужчин не верят в дружбу между мужчиной и женщиной - РИА Новости, 21.05.2025

VK Знакомства: 61% мужчин не верят в дружбу между мужчиной и женщиной

Дейтинг-сервис VK Знакомства изучил, как россияне относятся к дружбе между мужчиной и женщиной. Согласно результатам опроса, 61% мужчин и 42% женщин не верят в... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T10:00:00+03:00

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МИНСК, 21 мая – РИА Новости. Дейтинг-сервис VK Знакомства изучил, как россияне относятся к дружбе между мужчиной и женщиной. Согласно результатам опроса, 61% мужчин и 42% женщин не верят в такую дружбу. С представителями противоположного пола дружат чаще женщины — 51% сообщили, что у них есть такие отношения. Среди мужчин аналогичный ответ дали 37%.83% мужчин готовы пойти на свидание с подругой. Среди женщин на свидание с другом согласны 55%. Наиболее охотно экспериментируют зумеры 18–24 лет — 80% респондентов этой группы готовы на романтическую встречу с другом противоположного пола. При этом четверть парней заявили, что уже успешно строили романтические отношения с подругами. Среди девушек только 12% считают, что отношения с другом были отличной идеей.Треть респондентов заявили, что не готовы на интимную близость с другом или подругой. Наиболее категоричны в этом вопросе женщины: 46% не допускают такой возможности против 21% среди мужчин. 41% респондентов поделились, что у них был подобный опыт с другом противоположного пола: 22% остались друзьями, для 13% дружба на этом закончилась, а у 6% после этого начались романтические отношения.32% опрошенных выступают против дружбы партнёра с противоположным полом. Парни категоричнее в этом вопросе, чем девушки — 37% против 28%. В ситуации выбора между партнёром или другом большинство (60%) не готовы дать однозначный ответ. Вторую половинку с уверенностью выберут 26%, друга — 14%.Плюсами дружбы с противоположным полом респонденты считают честное мнение "‎с другой стороны"‎ по различным вопросам, наличие надёжного спутника на мероприятия и в путешествия и безопасный флирт. Среди минусов — риск, что один из друзей станет испытывать романтические чувства к другому, и ревность партнёра к другу или подруге.В онлайн-опросе приняли участие более 3 000 человек по всей России.

https://ria.ru/20250411/vk-2010679135.html

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