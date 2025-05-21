https://ria.ru/20250521/drony-2018158343.html

В России протестируют систему предупреждения "конфликтов" беспилотников

В России протестируют систему предупреждения "конфликтов" беспилотников - РИА Новости, 21.05.2025

В России протестируют систему предупреждения "конфликтов" беспилотников

Автоматизированная система предупреждения множественных "конфликтов" беспилотников в воздухе на базе системы "Небосвод" проходит испытания в России, сообщили... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T03:50:00+03:00

2025-05-21T03:50:00+03:00

2025-05-21T03:50:00+03:00

безопасность

технологии

россия

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Автоматизированная система предупреждения множественных "конфликтов" беспилотников в воздухе на базе системы "Небосвод" проходит испытания в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). Множественные конфликты в воздухе возможны при высокой интенсивности полетов, когда в воздушном пространстве в будущем одновременно совершают маневры сотни и тысячи беспилотников. "Наши специалисты тестируют специальные математические модели, алгоритмы и имитационные комплексы предупреждения "конфликтов", развивая логику разрешения множественных конфликтов, а также предотвращения столкновений с препятствиями на земле", - сообщил советник генерального директора НИЦ "Аэроскрипт" и эксперт рынка НТИ "Аэронет" Владислав Шифрин. По словам разработчика, новый алгоритм позволяет предвидеть десятки типов "конфликтов" в небе: встречные, при которых воздушные суда сближаются навстречу друг другу, боковые, комбинированные и конфликты с изменением высоты полета, а также догоняющие. "В перспективе будет запущен цифровой полигон для создания логики предупреждения "конфликтов", на котором можно будет в автоматизированном режиме воспроизводить сценарии полетов с использованием БВС (беспилотные воздушные суда - ред.) различного типа", - отметил Шифрин. Кроме того, как заявил генеральный директор компании "Русдронопорт", эксперт рынка НТИ "Аэронет" Николай Ряшин, разработанная система предупреждения столкновения беспилотников будет вводиться в эксплуатацию постепенно. "Тысячи беспилотников одномоментно в каком-то ограниченном пространстве в небе вряд ли будут задействованы. Но со временем эта проблема станет более актуальной и к ней нужно готовиться заранее. Необходимо все протестировать и быть уверенными, что это все работает верно. Направление правильное, нужно проводить испытания и работать с этим", - сказал эксперт.

https://ria.ru/20241110/bespilotniki-1982913871.html

https://ria.ru/20250520/sahalin-2017975524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, россия, национальная технологическая инициатива (нти)