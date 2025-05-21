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Дрон ВСУ атаковал Алексеевку в Белгородской области

Дрон ВСУ атаковал Алексеевку в Белгородской области - РИА Новости, 21.05.2025

Дрон ВСУ атаковал Алексеевку в Белгородской области

Беспилотник ВСУ атаковал Алексеевку Белгородской области, загорелась надворная постройка, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T23:38:00+03:00

2025-05-21T23:38:00+03:00

2025-05-21T23:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вячеслав гладков

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал Алексеевку Белгородской области, загорелась надворная постройка, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Город Алексеевка атакован вражеским беспилотником. Пострадавших нет. От удара беспилотника на территории частного домовладения загорелась надворная постройка - пожарные расчёты на месте занимаются ликвидацией огня", - написал он. Гладков отметил, что информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на месте.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, белгородская область, алексеевка, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия