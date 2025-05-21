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Дрон ВСУ атаковал Алексеевку в Белгородской области - РИА Новости, 21.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:38 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/dron-2018361465.html
Дрон ВСУ атаковал Алексеевку в Белгородской области
Дрон ВСУ атаковал Алексеевку в Белгородской области - РИА Новости, 21.05.2025
Дрон ВСУ атаковал Алексеевку в Белгородской области
Беспилотник ВСУ атаковал Алексеевку Белгородской области, загорелась надворная постройка, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T23:38:00+03:00
2025-05-21T23:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
алексеевка
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал Алексеевку Белгородской области, загорелась надворная постройка, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Город Алексеевка атакован вражеским беспилотником. Пострадавших нет. От удара беспилотника на территории частного домовладения загорелась надворная постройка - пожарные расчёты на месте занимаются ликвидацией огня", - написал он. Гладков отметил, что информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на месте.
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происшествия, белгородская область, алексеевка, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Алексеевка, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
Дрон ВСУ атаковал Алексеевку в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали дроном белгородскую Алексеевку, никто не пострадал

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал Алексеевку Белгородской области, загорелась надворная постройка, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Город Алексеевка атакован вражеским беспилотником. Пострадавших нет. От удара беспилотника на территории частного домовладения загорелась надворная постройка - пожарные расчёты на месте занимаются ликвидацией огня", - написал он.
Гладков отметил, что информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на месте.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьАлексеевкаВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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