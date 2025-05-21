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Дрон ВСУ атаковал Алексеевку в Белгородской области
Дрон ВСУ атаковал Алексеевку в Белгородской области - РИА Новости, 21.05.2025
Дрон ВСУ атаковал Алексеевку в Белгородской области
Беспилотник ВСУ атаковал Алексеевку Белгородской области, загорелась надворная постройка, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T23:38:00+03:00
2025-05-21T23:38:00+03:00
2025-05-21T23:38:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал Алексеевку Белгородской области, загорелась надворная постройка, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Город Алексеевка атакован вражеским беспилотником. Пострадавших нет. От удара беспилотника на территории частного домовладения загорелась надворная постройка - пожарные расчёты на месте занимаются ликвидацией огня", - написал он. Гладков отметил, что информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на месте.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Алексеевка, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
Дрон ВСУ атаковал Алексеевку в Белгородской области
Гладков: ВСУ атаковали дроном белгородскую Алексеевку, никто не пострадал