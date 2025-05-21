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В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 21.05.2025
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель
Украинский дрон ударил по припаркованному автомобилю в селе Головчино Грайворонского округа Белгородской области, пострадал местный житель, который находился... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T20:09:00+03:00
2025-05-21T20:09:00+03:00
2025-05-21T20:09:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Украинский дрон ударил по припаркованному автомобилю в селе Головчино Грайворонского округа Белгородской области, пострадал местный житель, который находился рядом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Губернатор ранее рассказал, что три дрона нанесли удары по селу Головчино Грайворонского округа. Один сдетонировал на стоянке коммерческого объекта, второй FPV-дрон ударил по припаркованной машине. Третий беспилотник атаковал частный дом. "Уточнённая информация о последствиях атаки дрона по автомобилю в селе Головчино Грайворонского округа. Самостоятельно на подстанцию скорой медицинской помощи обратился мужчина, находившийся рядом с машиной. У него диагностировали контузию и баротравму", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что медики доставляют пострадавшего в городскую больницу №2 в Белгороде.
https://ria.ru/20250516/vyplata-2017493180.html
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происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель
Гладков: житель Белгородской области пострадал из-за удара дрона ВСУ по машине