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При падении дрона ВСУ в детсаду в Домодедово никто не пострадал - РИА Новости, 21.05.2025
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15:28 21.05.2025 (обновлено: 15:37 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/dron-2018270794.html
При падении дрона ВСУ в детсаду в Домодедово никто не пострадал
При падении дрона ВСУ в детсаду в Домодедово никто не пострадал - РИА Новости, 21.05.2025
При падении дрона ВСУ в детсаду в Домодедово никто не пострадал
Пострадавших и разрушений в результате падения фрагмента беспилотника на территории детского сада в подмосковном Домодедове нет, сообщила глава городского... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T15:28:00+03:00
2025-05-21T15:37:00+03:00
происшествия
городской округ домодедово
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате падения фрагмента беспилотника на территории детского сада в подмосковном Домодедове нет, сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева в Telegram-канале. "Фрагмент беспилотника упал на территории детского сада... Пострадавших и разрушений нет. Дети и воспитатели были эвакуированы в подвал здания. На месте работают оперативные службы", - написала Хрусталева. Она отметила, что вместе с руководством учреждения осмотрела состояние территории детского сада, пообщалась с коллективом и детьми. "При эвакуации все действовали по утвержденному алгоритму. Сейчас все в безопасности", - добавила Хрусталева.
https://ria.ru/20250521/pvo-2018230103.html
городской округ домодедово
россия
москва
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происшествия, городской округ домодедово, россия, вооруженные силы украины, москва, московская область (подмосковье)
Происшествия, Городской округ Домодедово, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Москва, Московская область (Подмосковье)
При падении дрона ВСУ в детсаду в Домодедово никто не пострадал

Глава округа Хрусталева: раненых при падении БПЛА в детсаду в Домодедово нет

© Кадр видео из соцсетейПоследствия падения фрагмента беспилотника на территории детского сада в подмосковном Домодедове
Последствия падения фрагмента беспилотника на территории детского сада в подмосковном Домодедове - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Кадр видео из соцсетей
Последствия падения фрагмента беспилотника на территории детского сада в подмосковном Домодедове
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате падения фрагмента беспилотника на территории детского сада в подмосковном Домодедове нет, сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева в Telegram-канале.
"Фрагмент беспилотника упал на территории детского сада... Пострадавших и разрушений нет. Дети и воспитатели были эвакуированы в подвал здания. На месте работают оперативные службы", - написала Хрусталева.
Она отметила, что вместе с руководством учреждения осмотрела состояние территории детского сада, пообщалась с коллективом и детьми.
"При эвакуации все действовали по утвержденному алгоритму. Сейчас все в безопасности", - добавила Хрусталева.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГородской округ ДомодедовоРоссияВооруженные силы УкраиныМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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