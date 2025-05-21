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При падении дрона ВСУ в детсаду в Домодедово никто не пострадал
При падении дрона ВСУ в детсаду в Домодедово никто не пострадал - РИА Новости, 21.05.2025
При падении дрона ВСУ в детсаду в Домодедово никто не пострадал
Пострадавших и разрушений в результате падения фрагмента беспилотника на территории детского сада в подмосковном Домодедове нет, сообщила глава городского... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T15:28:00+03:00
2025-05-21T15:28:00+03:00
2025-05-21T15:37:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате падения фрагмента беспилотника на территории детского сада в подмосковном Домодедове нет, сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева в Telegram-канале. "Фрагмент беспилотника упал на территории детского сада... Пострадавших и разрушений нет. Дети и воспитатели были эвакуированы в подвал здания. На месте работают оперативные службы", - написала Хрусталева. Она отметила, что вместе с руководством учреждения осмотрела состояние территории детского сада, пообщалась с коллективом и детьми. "При эвакуации все действовали по утвержденному алгоритму. Сейчас все в безопасности", - добавила Хрусталева.
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При падении дрона ВСУ в детсаду в Домодедово никто не пострадал
Глава округа Хрусталева: раненых при падении БПЛА в детсаду в Домодедово нет