https://ria.ru/20250521/dron-2018270794.html

При падении дрона ВСУ в детсаду в Домодедово никто не пострадал

При падении дрона ВСУ в детсаду в Домодедово никто не пострадал - РИА Новости, 21.05.2025

При падении дрона ВСУ в детсаду в Домодедово никто не пострадал

Пострадавших и разрушений в результате падения фрагмента беспилотника на территории детского сада в подмосковном Домодедове нет, сообщила глава городского... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T15:28:00+03:00

2025-05-21T15:28:00+03:00

2025-05-21T15:37:00+03:00

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городской округ домодедово

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате падения фрагмента беспилотника на территории детского сада в подмосковном Домодедове нет, сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева в Telegram-канале. "Фрагмент беспилотника упал на территории детского сада... Пострадавших и разрушений нет. Дети и воспитатели были эвакуированы в подвал здания. На месте работают оперативные службы", - написала Хрусталева. Она отметила, что вместе с руководством учреждения осмотрела состояние территории детского сада, пообщалась с коллективом и детьми. "При эвакуации все действовали по утвержденному алгоритму. Сейчас все в безопасности", - добавила Хрусталева.

https://ria.ru/20250521/pvo-2018230103.html

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москва

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происшествия, городской округ домодедово, россия, вооруженные силы украины, москва, московская область (подмосковье)