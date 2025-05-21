https://ria.ru/20250521/dron-2018170944.html

Над Орловской областью сбили еще 16 дронов ВСУ

Над Орловской областью сбили еще 16 дронов ВСУ - РИА Новости, 21.05.2025

Над Орловской областью сбили еще 16 дронов ВСУ

Силы ПВО уничтожили утром еще 16 беспилотников над Орловской областью, сообщил глава региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T07:50:00+03:00

2025-05-21T07:50:00+03:00

2025-05-21T07:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

орловская область

вооруженные силы украины

россия

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112511_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_7114af93f283ff0242d6402525b6c10e.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили утром еще 16 беспилотников над Орловской областью, сообщил глава региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.Ранее Минобороны РФ сообщало, что за ночь над регионом было уничтожено 37 БПЛА."Дополнительная информация – в течение утра уничтожены еще 16 БПЛА противника над Орловской областью", - написал он.Отмечается, что последствия массовой атаки уточняются, ведутся оперативные проверки.

https://ria.ru/20250521/pvo-2018169092.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

орловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

орловская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность