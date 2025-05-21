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Над Орловской областью сбили еще 16 дронов ВСУ
Над Орловской областью сбили еще 16 дронов ВСУ - РИА Новости, 21.05.2025
Над Орловской областью сбили еще 16 дронов ВСУ
Силы ПВО уничтожили утром еще 16 беспилотников над Орловской областью, сообщил глава региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T07:50:00+03:00
2025-05-21T07:50:00+03:00
2025-05-21T07:55:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили утром еще 16 беспилотников над Орловской областью, сообщил глава региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.Ранее Минобороны РФ сообщало, что за ночь над регионом было уничтожено 37 БПЛА."Дополнительная информация – в течение утра уничтожены еще 16 БПЛА противника над Орловской областью", - написал он.Отмечается, что последствия массовой атаки уточняются, ведутся оперативные проверки.
https://ria.ru/20250521/pvo-2018169092.html
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орловская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Над Орловской областью сбили еще 16 дронов ВСУ
Губернатор Клычков: над Орловской областью уничтожили еще 16 украинских БПЛА