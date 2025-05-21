https://ria.ru/20250521/domodedovo-2018361079.html

В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения

В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения - РИА Новости, 21.05.2025

В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T23:32:00+03:00

2025-05-21T23:32:00+03:00

2025-05-21T23:32:00+03:00

жуковский

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. "В аэропортах Домодедово и Жуковский в 23.11 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он в Telegram-канале. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

https://ria.ru/20250521/aeroport-2018356980.html

жуковский

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жуковский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия