https://ria.ru/20250521/domodedovo-2018361079.html
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения - РИА Новости, 21.05.2025
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T23:32:00+03:00
2025-05-21T23:32:00+03:00
2025-05-21T23:32:00+03:00
жуковский
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. "В аэропортах Домодедово и Жуковский в 23.11 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он в Telegram-канале. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
https://ria.ru/20250521/aeroport-2018356980.html
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жуковский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Жуковский, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения
В Домодедово и Жуковском сняли ограничения на прием и выпуск самолетов