https://ria.ru/20250521/deputaty-2018251748.html

Архангельские депутаты расширили меры поддержки участников СВО

Архангельские депутаты расширили меры поддержки участников СВО - РИА Новости, 21.05.2025

Архангельские депутаты расширили меры поддержки участников СВО

Депутаты Архангельского областного собрания депутатов приняли законопроект, который расширяет меры поддержки участников специальной военной операции и... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T14:06:00+03:00

2025-05-21T14:06:00+03:00

2025-05-21T14:06:00+03:00

архангельская область

архангельская область

россия

ненецкий автономный округ

александр цыбульский

архангельское областное собрание депутатов

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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АРХАНГЕЛЬСК, 21 мая – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного собрания депутатов приняли законопроект, который расширяет меры поддержки участников специальной военной операции и защитников приграничных регионов России от вторжения ВСУ, сообщила пресс-служба заксобрания. "Законопроект распространяет отдельные меры социальной поддержки на лиц, отражавших вооруженное вторжение на территорию России в ходе вооруженной провокации на государственной границе РФ и в регионах России, прилегающих к районам проведения СВО", - говорится в сообщении. Положения законопроекта, инициированного губернатором региона Александром Цыбульским, коснутся также контрактников, содействующих в выполнении задач, возложенных на войска Росгвардии, и участвующих в СВО и (или) в отражении вооруженного вторжения на территорию нашей страны, а также на членов семей военнослужащих и добровольцев. С этой целью внесены изменения в восемь областных законов. "Среди мер поддержки – ежемесячная выплата каждому из родителей и несовершеннолетних детей погибших защитников Родины, ежемесячная доплата к пенсии лицам, получившим инвалидность в ходе выполнения боевых задач при отражении вооруженного вторжения и не имеющим права на пенсию по старости", - пояснили в собрании депутатов. Кроме того, защитники Отечества и члены их семей получат право на единовременную денежную выплату при газификации индивидуальных жилых домов, домов блокированной застройки, а их дети – преимущественное право на отдых и оздоровление в детских лагерях, в том числе возможность воспользоваться повышенным размером сертификата на полную или частичную оплату путевок. Военнослужащие, сотрудники силовых структур и добровольцы, отражавшие вооруженное вторжение на территорию России, получат право на бесплатное социальное обслуживание, а их денежное вознаграждение, содержание, довольствие, социальные и другие выплаты не будут учитываться при определении размера дохода для признания их малоимущими для принятия на учет и предоставления социального жилья. Память погибших при защите Отечества героев может быть увековечена – соответствующие изменения также предусмотрены законопроектом. "Мы поддержали инициативу губернатора Архангельской области для того, чтобы распространить все меры поддержки, положенные участникам специальной военной операции, на бойцов, которые сегодня защищают страну на приграничных территориях Российской Федерации, и членов их семей", – рассказала председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении. Прокопьева пояснила, что принятые меры будут действовать непосредственно с даты участия военнослужащих, силовиков и добровольцев в отражении вооруженного вторжения на территорию России. На сессии в первом чтении также принят законопроект в поддержку участников СВО. По инициативе прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа участники специальной военной операции получат первоочередное право обращаться на личный прием в органы государственной власти и местного самоуправления, в государственные и муниципальные учреждения Архангельской области за решением волнующих их вопросов. "В Архангельской области уже действует 23 меры социальной поддержки участников СВО и их семей. Мы оказываем им всестороннюю помощь. И этот шаг является выражением благодарности и уважения к людям, которые стоят на защите нашей великой Родины", – подчеркнул первый заместитель губернатора Архангельской области – руководитель аппарата губернатора Архангельской области и правительства Архангельской области Ваге Петросян.

https://ria.ru/20250520/eksport-2018128146.html

https://ria.ru/20250519/tsybulskiy-2017925390.html

https://ria.ru/20250506/sotrudnichestvo-2015401793.html

архангельская область

россия

ненецкий автономный округ

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Артем Смирнов

архангельская область, россия, ненецкий автономный округ, александр цыбульский, архангельское областное собрание депутатов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)