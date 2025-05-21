https://ria.ru/20250521/den-2018312945.html

ЛДПР предложила установить в России День взятия Парижа

ЛДПР предложила установить в России День взятия Парижа - РИА Новости, 21.05.2025

ЛДПР предложила установить в России День взятия Парижа

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли в Думу законопроект, которым предлагается установить 31 марта новый день... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T17:59:00+03:00

2025-05-21T17:59:00+03:00

2025-05-21T17:59:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли в Думу законопроект, которым предлагается установить 31 марта новый день воинской славы в России - День взятия Парижа и победоносного завершения Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813-1814 годов, документ доступен в думской электронной базе. "Проектом федерального закона "O внесении изменения в статью 1 ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России" предлагается установить новый день воинской славы России - 31 марта - День взятия Парижа и победоносного завершения Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813-1814 годов", - сказано в пояснительной записке. Авторы инициативы отмечают, что принятие данного законопроекта необходимо в связи с острой потребностью возрождения исторических традиций празднования победы России в Отечественной войне 1812 года. Кроме того, проект может помочь воспрепятствовать участившимся попыткам фальсификации исторических фактов и событий, связанных с вторжением иностранных войск во главе с французским императором Наполеоном I Бонапартом в Российскую Империю. Отмечается, что правовым основанием для установления указанной в законопроекте даты является историческое событие, произошедшее 19 (31) марта 1814 года, когда в селении Лавилет была подписана капитуляция Парижа. Парламентарии подчеркивают, что в результате освободительного заграничного похода русских войск вновь обрели утраченную независимость многие европейские государства. По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта будет иметь важное значение в деле воспитания молодежи в духе патриотизма, уважения к истории отечества, любви к родине.

https://ria.ru/20250509/makron-2016133770.html

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общество, россия, париж, российская империя, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр