https://ria.ru/20250521/demografiya-2018292273.html
В Нижегородской области запустили "демографический спецназ"
В Нижегородской области запустили "демографический спецназ" - РИА Новости, 21.05.2025
В Нижегородской области запустили "демографический спецназ"
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил о запуске в регионе "демографического спецназа" по доабортному консультированию на начальном этапе... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T16:54:00+03:00
2025-05-21T16:54:00+03:00
2025-05-21T16:54:00+03:00
общество
нижегородская область
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил о запуске в регионе "демографического спецназа" по доабортному консультированию на начальном этапе принятия женщиной решения о том, сохранить беременность или прервать ее. Ранее такую доабортную консультацию могли проводить только на финальном этапе, когда женщина уже приняла решение и подготовилась к процедуре. "Запускаем в регионе "демографический спецназ"! Нижегородский институт демографического развития совместно с региональными министерствами социальной политики и здравоохранения разработали программу по раннему доабортному консультированию. Основная суть - помочь женщине отказаться от аборта еще на начальном этапе принятия этого тяжелейшего решения. Задача - выявлять первые запросы, когда женщина начинает сомневаться и искать информацию в интернете, и дальше уже предлагать ей консультационную поддержку, направленную на сохранение зарождающейся жизни", - написал Никитин в своем Telegram-канале. По его словам, с помощью интернет-технологий в ответ на запросы об аборте в Нижегородской области поисковые системы и соцсети будут предлагать информационный сайт "Сохрани.рф", ссылка на который будет появляться одной из первых в поисковой выдаче. Также при запросе будет появляться контакт горячей линии, где операторами работают подготовленные специалисты, способные оказать первичную консультацию и после этого направить к нужному профильному специалисту. "Эту работу только запускаем, в дальнейшем сеть профессиональных консультантов и направлений поддержки планируем расширять", - добавил глава региона. Как уточнили в пресс-службе правительства Нижегородской области, позвонив на горячую линию, беременные смогут записаться на бесплатную консультацию к трем специалистам на выбор: социальному работнику, юристу или психологу. В зависимости от профиля эксперты помогут будущей маме подобрать персональные меры поддержки, защитить права при оформлении социальных гарантий и льгот, преодолеть страхи перед будущими изменениями, облегчить подготовку к родам, справиться с любым травматичным опытом, а также составят маршрутную карту по следующим шагам. У женщин также будет возможность попасть на консультацию к врачу-генетику для оценки рисков хромосомных аномалий у плода, к экспертам по детскому сну для получения рекомендаций по выстраиванию здорового режима, к помощницам в родах для приобретения практических навыков ухода за ребенком. Губернатор Нижегородской области отметил, что, по прогнозам экспертов, такая мера может повлиять на снижение числа абортов до 15%. "Дело даже не в процентах, ведь каждая спасенная жизнь - это уже великая ценность и счастье. А для нас запуск "демографического спецназа" - еще один шаг в реализации демографической политики в рамках Пятилетия семьи в Нижегородской области и в соответствии с нацпроектом "Семья", - подчеркнул Никитин.
https://ria.ru/20250121/abort-1994749725.html
https://ria.ru/20250411/demografiya-2010553801.html
https://ria.ru/20250423/demography-2012100299.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, нижегородская область, глеб никитин
Общество, Нижегородская область, Глеб Никитин
В Нижегородской области запустили "демографический спецназ"
Нижегородский губернатор Никитин объявил о запуске демографического спецназа
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил о запуске
в регионе "демографического спецназа" по доабортному консультированию на начальном этапе принятия женщиной решения о том, сохранить беременность или прервать ее.
Ранее такую доабортную консультацию могли проводить только на финальном этапе, когда женщина уже приняла решение и подготовилась к процедуре.
"Запускаем в регионе "демографический спецназ"! Нижегородский институт демографического развития совместно с региональными министерствами социальной политики и здравоохранения разработали программу по раннему доабортному консультированию. Основная суть - помочь женщине отказаться от аборта еще на начальном этапе принятия этого тяжелейшего решения. Задача - выявлять первые запросы, когда женщина начинает сомневаться и искать информацию в интернете, и дальше уже предлагать ей консультационную поддержку, направленную на сохранение зарождающейся жизни", - написал Никитин
в своем Telegram-канале.
По его словам, с помощью интернет-технологий в ответ на запросы об аборте в Нижегородской области
поисковые системы и соцсети будут предлагать информационный сайт "Сохрани.рф", ссылка на который будет появляться одной из первых в поисковой выдаче. Также при запросе будет появляться контакт горячей линии, где операторами работают подготовленные специалисты, способные оказать первичную консультацию и после этого направить к нужному профильному специалисту.
"Эту работу только запускаем, в дальнейшем сеть профессиональных консультантов и направлений поддержки планируем расширять", - добавил глава региона.
Как уточнили в пресс-службе правительства Нижегородской области, позвонив на горячую линию, беременные смогут записаться на бесплатную консультацию к трем специалистам на выбор: социальному работнику, юристу или психологу. В зависимости от профиля эксперты помогут будущей маме подобрать персональные меры поддержки, защитить права при оформлении социальных гарантий и льгот, преодолеть страхи перед будущими изменениями, облегчить подготовку к родам, справиться с любым травматичным опытом, а также составят маршрутную карту по следующим шагам.
У женщин также будет возможность попасть на консультацию к врачу-генетику для оценки рисков хромосомных аномалий у плода, к экспертам по детскому сну для получения рекомендаций по выстраиванию здорового режима, к помощницам в родах для приобретения практических навыков ухода за ребенком.
Губернатор Нижегородской области отметил, что, по прогнозам экспертов, такая мера может повлиять на снижение числа абортов до 15%. "Дело даже не в процентах, ведь каждая спасенная жизнь - это уже великая ценность и счастье. А для нас запуск "демографического спецназа" - еще один шаг в реализации демографической политики в рамках Пятилетия семьи в Нижегородской области и в соответствии с нацпроектом "Семья", - подчеркнул Никитин.