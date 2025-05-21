https://ria.ru/20250521/demografiya-2018292273.html

В Нижегородской области запустили "демографический спецназ"

В Нижегородской области запустили "демографический спецназ" - РИА Новости, 21.05.2025

В Нижегородской области запустили "демографический спецназ"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил о запуске в регионе "демографического спецназа" по доабортному консультированию на начальном этапе... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T16:54:00+03:00

2025-05-21T16:54:00+03:00

2025-05-21T16:54:00+03:00

общество

нижегородская область

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил о запуске в регионе "демографического спецназа" по доабортному консультированию на начальном этапе принятия женщиной решения о том, сохранить беременность или прервать ее. Ранее такую доабортную консультацию могли проводить только на финальном этапе, когда женщина уже приняла решение и подготовилась к процедуре. "Запускаем в регионе "демографический спецназ"! Нижегородский институт демографического развития совместно с региональными министерствами социальной политики и здравоохранения разработали программу по раннему доабортному консультированию. Основная суть - помочь женщине отказаться от аборта еще на начальном этапе принятия этого тяжелейшего решения. Задача - выявлять первые запросы, когда женщина начинает сомневаться и искать информацию в интернете, и дальше уже предлагать ей консультационную поддержку, направленную на сохранение зарождающейся жизни", - написал Никитин в своем Telegram-канале. По его словам, с помощью интернет-технологий в ответ на запросы об аборте в Нижегородской области поисковые системы и соцсети будут предлагать информационный сайт "Сохрани.рф", ссылка на который будет появляться одной из первых в поисковой выдаче. Также при запросе будет появляться контакт горячей линии, где операторами работают подготовленные специалисты, способные оказать первичную консультацию и после этого направить к нужному профильному специалисту. "Эту работу только запускаем, в дальнейшем сеть профессиональных консультантов и направлений поддержки планируем расширять", - добавил глава региона. Как уточнили в пресс-службе правительства Нижегородской области, позвонив на горячую линию, беременные смогут записаться на бесплатную консультацию к трем специалистам на выбор: социальному работнику, юристу или психологу. В зависимости от профиля эксперты помогут будущей маме подобрать персональные меры поддержки, защитить права при оформлении социальных гарантий и льгот, преодолеть страхи перед будущими изменениями, облегчить подготовку к родам, справиться с любым травматичным опытом, а также составят маршрутную карту по следующим шагам. У женщин также будет возможность попасть на консультацию к врачу-генетику для оценки рисков хромосомных аномалий у плода, к экспертам по детскому сну для получения рекомендаций по выстраиванию здорового режима, к помощницам в родах для приобретения практических навыков ухода за ребенком. Губернатор Нижегородской области отметил, что, по прогнозам экспертов, такая мера может повлиять на снижение числа абортов до 15%. "Дело даже не в процентах, ведь каждая спасенная жизнь - это уже великая ценность и счастье. А для нас запуск "демографического спецназа" - еще один шаг в реализации демографической политики в рамках Пятилетия семьи в Нижегородской области и в соответствии с нацпроектом "Семья", - подчеркнул Никитин.

https://ria.ru/20250121/abort-1994749725.html

https://ria.ru/20250411/demografiya-2010553801.html

https://ria.ru/20250423/demography-2012100299.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, нижегородская область, глеб никитин