https://ria.ru/20250521/delo-2018314238.html

СМИ: на Украине завершили следствие против Порошенко* по угольному делу

СМИ: на Украине завершили следствие против Порошенко* по угольному делу - РИА Новости, 21.05.2025

СМИ: на Украине завершили следствие против Порошенко* по угольному делу

Следствие против экс-президента Украины и депутата Верховной рады Петра Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T18:06:00+03:00

2025-05-21T18:06:00+03:00

2025-05-21T18:06:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Следствие против экс-президента Украины и депутата Верховной рады Петра Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) по делу об организации схемы по поставкам угля из ДНР и ЛНР завершено, ему инкриминируют госизмену, сообщает в среду издание "Украинская правда". "Следствие против пятого президента Петра Порошенко* по так называемому "угольному делу" завершено, ему инкриминируют государственную измену. Сейчас решается вопрос, в каком суде будет рассматриваться дело", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Адвокат Порошенко* Илья Новиков** (иноагент, внесен в перечень экстремистов и террористов в России), как передает издание, утверждает, что сейчас решается, в какой из судов Киева дело будет назначено к рассмотрению. Владимир Зеленский ранее ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко*, украинских олигархов Игоря Коломойского*** (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) и Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова и экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщало, что против Порошенко* санкции введены по уголовному делу о государственной измене, где ему инкриминируют сговор с Виктором Медведчуком и руководством РФ из-за разрешения "Центрэнерго" покупать уголь с российских территорий ДНР и ЛНР, из-за якобы его участия в создании "Партии регионов", и работе в правительстве экс-президента Украины Виктора Януковича, а также из-за сотрудничества с РФ через активы - фабрику "Рошен" в Липецке и "Севморзавод" в Крыму. Госбюро расследований Украины в феврале 2025 года сообщало, что расследование дела о незаконных схемах закупки угля на сумму около 1,5 миллиарда гривен (по курсу на сентябрь 2022 года - 35,9 миллиона долларов) было завершено еще 2 сентября 2022 года.* внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму** иноагент, внесен в перечень экстремистов и террористов в России*** внесен в российский реестр террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250516/sud-2017375580.html

https://ria.ru/20250429/poroshenko-2014047181.html

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в мире, украина, россия, донецкая народная республика, петр порошенко, виктор медведчук, илья новиков, верховная рада украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), оппозиционная платформа - за жизнь