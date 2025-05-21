https://ria.ru/20250521/delo-2018312464.html

СК возбудил дело из-за незаконных захоронений под Саратовом

СК возбудил дело из-за незаконных захоронений под Саратовом - РИА Новости, 21.05.2025

СК возбудил дело из-за незаконных захоронений под Саратовом

Следователи возбудили уголовное дело о халатности чиновников администрации Энгельсского района Саратовской области и сотрудников подведомственных учреждений,... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T17:54:00+03:00

2025-05-21T17:54:00+03:00

2025-05-21T17:54:00+03:00

происшествия

россия

энгельсский район

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 21 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности чиновников администрации Энгельсского района Саратовской области и сотрудников подведомственных учреждений, разрешавших более 13 лет родовые захоронения на землях сельхозназначения, сообщили региональные прокуратура и управление СК РФ. "В период с 14 декабря 2011 года по настоящее время должностные лица администрации Энгельсского муниципального района, МКУ "Энгельсская недвижимость" и МБУ "Ритуал" ненадлежащим образом выполняли свои должностные обязанности, а именно в нарушение норм земельного законодательства, законодательства о похоронном деле и оказания услуг по погребению незаконно выдавали разрешения на захоронения и согласовывали формирование семейных (родовых) захоронений и подзахоронений в родственные могилы на земельном участке с разрешенным использованием "для сельскохозяйственного назначения", - говорится в Telegram-канале прокуратуры области. Как уточняет региональное СУСК, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ "Халатность". Следствие считает, что действия чиновников и сотрудников подведомственных учреждений повлекли существенное нарушение прав местного жителя на использование своего земельного участка по целевому назначению.

https://ria.ru/20240821/delo-1967659793.html

россия

энгельсский район

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, энгельсский район, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)