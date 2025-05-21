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СК возбудил дело из-за незаконных захоронений под Саратовом - РИА Новости, 21.05.2025
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17:54 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/delo-2018312464.html
СК возбудил дело из-за незаконных захоронений под Саратовом
СК возбудил дело из-за незаконных захоронений под Саратовом - РИА Новости, 21.05.2025
СК возбудил дело из-за незаконных захоронений под Саратовом
Следователи возбудили уголовное дело о халатности чиновников администрации Энгельсского района Саратовской области и сотрудников подведомственных учреждений,... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T17:54:00+03:00
2025-05-21T17:54:00+03:00
происшествия
россия
энгельсский район
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 21 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности чиновников администрации Энгельсского района Саратовской области и сотрудников подведомственных учреждений, разрешавших более 13 лет родовые захоронения на землях сельхозназначения, сообщили региональные прокуратура и управление СК РФ. "В период с 14 декабря 2011 года по настоящее время должностные лица администрации Энгельсского муниципального района, МКУ "Энгельсская недвижимость" и МБУ "Ритуал" ненадлежащим образом выполняли свои должностные обязанности, а именно в нарушение норм земельного законодательства, законодательства о похоронном деле и оказания услуг по погребению незаконно выдавали разрешения на захоронения и согласовывали формирование семейных (родовых) захоронений и подзахоронений в родственные могилы на земельном участке с разрешенным использованием "для сельскохозяйственного назначения", - говорится в Telegram-канале прокуратуры области. Как уточняет региональное СУСК, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ "Халатность". Следствие считает, что действия чиновников и сотрудников подведомственных учреждений повлекли существенное нарушение прав местного жителя на использование своего земельного участка по целевому назначению.
https://ria.ru/20240821/delo-1967659793.html
россия
энгельсский район
саратовская область
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происшествия, россия, энгельсский район, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Энгельсский район, Саратовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело из-за незаконных захоронений под Саратовом

СК возбудил дело из-за незаконных захоронений на сельхозугодьях под Саратовом

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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САРАТОВ, 21 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности чиновников администрации Энгельсского района Саратовской области и сотрудников подведомственных учреждений, разрешавших более 13 лет родовые захоронения на землях сельхозназначения, сообщили региональные прокуратура и управление СК РФ.
"В период с 14 декабря 2011 года по настоящее время должностные лица администрации Энгельсского муниципального района, МКУ "Энгельсская недвижимость" и МБУ "Ритуал" ненадлежащим образом выполняли свои должностные обязанности, а именно в нарушение норм земельного законодательства, законодательства о похоронном деле и оказания услуг по погребению незаконно выдавали разрешения на захоронения и согласовывали формирование семейных (родовых) захоронений и подзахоронений в родственные могилы на земельном участке с разрешенным использованием "для сельскохозяйственного назначения", - говорится в Telegram-канале прокуратуры области.
Как уточняет региональное СУСК, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ "Халатность". Следствие считает, что действия чиновников и сотрудников подведомственных учреждений повлекли существенное нарушение прав местного жителя на использование своего земельного участка по целевому назначению.
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ПроисшествияРоссияЭнгельсский районСаратовская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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