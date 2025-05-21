https://ria.ru/20250521/chuvashiya-2018337754.html

Олег Николаев: Чувашия укрепляет внешнеторговые связи с Китаем

Олег Николаев: Чувашия укрепляет внешнеторговые связи с Китаем - РИА Новости, 21.05.2025

Олег Николаев: Чувашия укрепляет внешнеторговые связи с Китаем

Внешнеторговый оборот Чувашии с КНР за 2024 год составил 268,8 миллиона долларов, сообщает пресс-служба правительства республики по итогам V заседания Совета по РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T19:38:00+03:00

2025-05-21T19:38:00+03:00

2025-05-21T19:38:00+03:00

чувашская республика (чувашия)

олег николаев (политик)

китай

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986400598_0:247:3072:1974_1920x0_80_0_0_1f8dbf1e9910cf2496a7e4b9fd0c2cd4.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Внешнеторговый оборот Чувашии с КНР за 2024 год составил 268,8 миллиона долларов, сообщает пресс-служба правительства республики по итогам V заседания Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга - Янцзы", которое прошло в четверг в Казани с участием главы Чувашии Олега Николаева. В заседании приняли участие полпред президента России в ПФО Игорь Комаров, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, представители регионов ПФО и 6 китайских регионов. В приветственном слове Комаров отметил, что Россия и Китай ищут новые пути движения в будущее. Одним из механизмов здесь является формат "Волга-Янцзы". Важный аспект развития отношений – рост договорной базы, которая к настоящему времени насчитывает 54 рамочных соглашения в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. В числе лидеров – Чувашия и Нижегородская область (по 6 соглашений). В пресс-службе напомнили, что Китай занимает 1-е место во внешнеторговом обороте Чувашии (35% оборота), в том числе 5-е место по экспорту (5,8% объема экспорта). Республика в основном экспортирует в КНР мясо и пищевые мясные субпродукты (53,3%), готовые продукты из зерна злаков, муки (24,7%), какао и продукты из него (15,8%), кондитерские изделия из сахара (2,2%), а также органические химические соединения (2,1%). В формате "Волга-Янцзы" в предыдущие годы были подписаны соглашения между Чувашией и городом Чунцин, а также провинциями Сычуань, Аньхой, Хубэй, Хунань и Цзянси. Подготовлено к подписанию соглашение о побратимстве между республикой и провинцией Гуйчжоу. В 2024 году Чувашию посетила делегация Гуандунской компании по производству прецизионных машин для литья пластмасс под давлением, с которой обсуждались вопросы запуска нового инвестиционного проекта в республике - предприятия по производству термопластавтоматов. В феврале 2025 года китайская торговая компания посетила СПССК "Деревенский Дворик", где ознакомилась с производством переработки молока и обсудила варианты сотрудничества, а 26-27 июня текущего года в рамках проведения Чебоксарского экономического форума планируется визит делегации департамента сельского хозяйства и сельских дел провинции Гуйчжоу. В пресс-службе напомнили, что в эти дни в Казани также проходит VIII форум Ассоциации вузов "Волга – Янцзы", на который съехались представители порядка 40 российских и 32 китайских вузов, в том числе Чувашского государственного педагогического университета имени И. Я. Яковлева, а также Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова. В частности, ЧГУ имени И.Н. Ульянова развивает сотрудничество с вузами Китая с 2011 года, за все время подписано 16 договоров о сотрудничестве с китайскими вузами и организациями.

https://ria.ru/20250428/nikolaev-2013902049.html

https://ria.ru/20250417/nikolaev-2011889223.html

чувашская республика (чувашия)

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик), китай, россия