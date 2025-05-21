https://ria.ru/20250521/chay-2018156463.html

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно пить и выбирать чай

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно пить и выбирать чай - РИА Новости, 21.05.2025

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно пить и выбирать чай

Заварку не следует хранить в течение нескольких дней, а для чая нужно выбирать тёмные, сухие и прохладные места, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T03:12:00+03:00

2025-05-21T03:12:00+03:00

2025-05-21T03:12:00+03:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Заварку не следует хранить в течение нескольких дней, а для чая нужно выбирать тёмные, сухие и прохладные места, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзоре. Там уточнили, что в зависимости от степени ферментации различают шесть основных видов чая: чёрный, зелёный, пуэр, белый, улун и жёлтый. "Упаковка чая должна быть целой, не деформированной и изготовленной из материалов, разрешённых для контакта с пищевыми продуктами. На маркировке обязательно должны быть указаны название продукта, состав, адрес изготовителя, дата упаковки, масса нетто, условия хранения и срок годности", - сообщили в пресс-службе. Там уточнили, что качественные сухие чайные листья должны иметь одинаковый оттенок, размер и плотность, быть без поломанных листьев, стеблей и посторонних включений. "Настой из качественного чая будет иметь высокую прозрачность, яркий однородный цвет и нежный аромат, тогда как запахи гари или плесени указывают на некачественный продукт", - пояснили в ведомстве. Роспотребнадзор рекомендовал для оптимального хранения чая выбирать тёмные, сухие и прохладные места, чтобы сохранить его вкусовые качества. Он обладает высокой биологической ценностью благодаря катехинам, кофеину, L-теанину и другим активным веществам, которые обеспечивают антиоксидантные, противовоспалительные и антимикробные свойства. "Правильное приготовление настоя также имеет значение: ферментированные виды чая лучше заваривать водой около 90°C, в то время как зелёный и белый чай требуют температуры не выше 75-80°C", - уточнили в пресс-службе. Там добавили, что использование кипящей воды может привести к горькому вкусу и снижению качества напитка. "Свежеприготовленный чай является наиболее полезным и ароматным; хранение заварки в течение нескольких дней может создать риск для здоровья из-за возможного размножения болезнетворных бактерий", - рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20250419/voda-2012218411.html

https://rsport.ria.ru/20240910/chay-matcha-1970962942.html

https://ria.ru/20250406/chay-1997100811.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)