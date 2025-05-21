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Сийярто обвинил Украину в активной пропаганде против Венгрии - РИА Новости, 21.05.2025
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15:56 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/budapesht-2018280233.html
Сийярто обвинил Украину в активной пропаганде против Венгрии
Сийярто обвинил Украину в активной пропаганде против Венгрии - РИА Новости, 21.05.2025
Сийярто обвинил Украину в активной пропаганде против Венгрии
Украина ведет активную антивенгерскую пропаганду на международном уровне, Будапешт защищает свой суверенитет, препятствуя подрывной деятельности Киева и его... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T15:56:00+03:00
2025-05-21T15:56:00+03:00
в мире
венгрия
украина
будапешт
петер сийярто
виктор орбан
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
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БУДАПЕШТ, 21 мая - РИА Новости. Украина ведет активную антивенгерскую пропаганду на международном уровне, Будапешт защищает свой суверенитет, препятствуя подрывной деятельности Киева и его спецслужб, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "В последнее время мы наблюдаем все более активную деятельность украинских спецслужб и украинских шпионов здесь, в Венгрии. Параллельно с этим Украина ведет все более агрессивную пропаганду против Венгрии и венгров и на Украине, и в Венгрии, и на международном уровне. Конечно, мы используем свои средства как против украинской антивенгесркой пропаганды, так и против украинской шпионской деятельности, мы защищаем суверенитет", - сказал Сийярто на пресс-конференции с генеральным секретарем Организации тюркских государств Кубанычбеком Омуралиевым. Глава венгерского МИД также назвал "не поддающимся классификации" заявление депутата Закарпатского областного совета Роланда Цебера, признанного венгерскими спецслужбами украинским шпионом, который назвал в соцсети венгерскую правящую партию "Фидес" "загнанной в угол крысой". "Это угроза, и к ней нужно относиться серьезно соответственно", - отметил Сийярто, назвав "позором" тесные связи лидера венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра с Цебером. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 13 мая созвал совет обороны в связи со шпионским скандалом, назвав последний операцией украинских спецслужб, проведенной при активном участии венгерской оппозиции с целью сорвать общевенгерское голосование о членстве Киева в Евросоюзе. СБУ 9 мая заявила, что впервые в истории Украины якобы разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая, как утверждается, вела шпионскую деятельность, задержаны 40-летний экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, которая уволилась из подразделения в 2025 году. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что Венгрия высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште. После этого Украина заявила, что высылает двух венгерских дипломатов. Сотрудники венгерского антитеррористического центра также задержали в центре Будапеште бывшего сотрудника украинского посольства и в течение нескольких часов выдворили его из страны. Во вторник глава правящей фракции венгерского парламента "Фидес" Мате Кочиш заявил, что спецслужбы Венгрии выявили еще двух украинских шпионов, которые собирали сведения о венгерской армии и энергетической системе и пытались повлиять на венгерскую позицию конфликте на Украине.
https://ria.ru/20250513/orban-2016745252.html
https://ria.ru/20250514/vengrija-2016966170.html
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в мире, венгрия, украина, будапешт, петер сийярто, виктор орбан, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
В мире, Венгрия, Украина, Будапешт, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
Сийярто обвинил Украину в активной пропаганде против Венгрии

Сийярто: Киев ведет активную антивенгерскую пропаганду на международном уровне

© РИА Новости / Пресс-служба правительства РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба правительства РФ
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 21 мая - РИА Новости. Украина ведет активную антивенгерскую пропаганду на международном уровне, Будапешт защищает свой суверенитет, препятствуя подрывной деятельности Киева и его спецслужб, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"В последнее время мы наблюдаем все более активную деятельность украинских спецслужб и украинских шпионов здесь, в Венгрии. Параллельно с этим Украина ведет все более агрессивную пропаганду против Венгрии и венгров и на Украине, и в Венгрии, и на международном уровне. Конечно, мы используем свои средства как против украинской антивенгесркой пропаганды, так и против украинской шпионской деятельности, мы защищаем суверенитет", - сказал Сийярто на пресс-конференции с генеральным секретарем Организации тюркских государств Кубанычбеком Омуралиевым.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Орбан обвинил Киев в попытке сорвать голосование по членству Украины в ЕС
13 мая, 19:12
Глава венгерского МИД также назвал "не поддающимся классификации" заявление депутата Закарпатского областного совета Роланда Цебера, признанного венгерскими спецслужбами украинским шпионом, который назвал в соцсети венгерскую правящую партию "Фидес" "загнанной в угол крысой".
"Это угроза, и к ней нужно относиться серьезно соответственно", - отметил Сийярто, назвав "позором" тесные связи лидера венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра с Цебером.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 13 мая созвал совет обороны в связи со шпионским скандалом, назвав последний операцией украинских спецслужб, проведенной при активном участии венгерской оппозиции с целью сорвать общевенгерское голосование о членстве Киева в Евросоюзе.
СБУ 9 мая заявила, что впервые в истории Украины якобы разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая, как утверждается, вела шпионскую деятельность, задержаны 40-летний экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, которая уволилась из подразделения в 2025 году. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что Венгрия высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште. После этого Украина заявила, что высылает двух венгерских дипломатов. Сотрудники венгерского антитеррористического центра также задержали в центре Будапеште бывшего сотрудника украинского посольства и в течение нескольких часов выдворили его из страны.
Во вторник глава правящей фракции венгерского парламента "Фидес" Мате Кочиш заявил, что спецслужбы Венгрии выявили еще двух украинских шпионов, которые собирали сведения о венгерской армии и энергетической системе и пытались повлиять на венгерскую позицию конфликте на Украине.
Здание парламента Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
В Венгрии раскрыли имена украинских шпионов
14 мая, 19:01
 
В миреВенгрияУкраинаБудапештПетер СийяртоВиктор ОрбанСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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