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Операторы БПЛА уничтожили нидерландский броневик в Запорожской области

Операторы БПЛА уничтожили нидерландский броневик в Запорожской области - РИА Новости, 21.05.2025

Операторы БПЛА уничтожили нидерландский броневик в Запорожской области

Операторы БПЛА группировки "Днепр" уничтожили нидерландский броневик YPR-765 на запорожском направлении, рассказал РИА Новости начальник расчета БПЛА 1251 полка РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T15:16:00+03:00

2025-05-21T15:16:00+03:00

2025-05-21T15:16:00+03:00

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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Операторы БПЛА группировки "Днепр" уничтожили нидерландский броневик YPR-765 на запорожском направлении, рассказал РИА Новости начальник расчета БПЛА 1251 полка 42-й гвардейской дивизии с позывным "Дед". "В ходе выполнения поиска и выявления огневых точек противника в районе населенного пункта Орехов наш расчет обнаружил бронеавтомобиль противника YPR-765 производства Нидерландов. Техника была уничтожена", - сообщил "Дед".

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