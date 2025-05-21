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Операторы БПЛА уничтожили нидерландский броневик в Запорожской области
Операторы БПЛА уничтожили нидерландский броневик в Запорожской области - РИА Новости, 21.05.2025
Операторы БПЛА уничтожили нидерландский броневик в Запорожской области
Операторы БПЛА группировки "Днепр" уничтожили нидерландский броневик YPR-765 на запорожском направлении, рассказал РИА Новости начальник расчета БПЛА 1251 полка РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T15:16:00+03:00
2025-05-21T15:16:00+03:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Операторы БПЛА группировки "Днепр" уничтожили нидерландский броневик YPR-765 на запорожском направлении, рассказал РИА Новости начальник расчета БПЛА 1251 полка 42-й гвардейской дивизии с позывным "Дед". "В ходе выполнения поиска и выявления огневых точек противника в районе населенного пункта Орехов наш расчет обнаружил бронеавтомобиль противника YPR-765 производства Нидерландов. Техника была уничтожена", - сообщил "Дед".
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Операторы БПЛА уничтожили нидерландский броневик в Запорожской области
Операторы БПЛА "Днепра" уничтожили нидерландский броневик под Ореховым