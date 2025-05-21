https://ria.ru/20250521/britaniya-2018196876.html

Захарова призвала ООН рассмотреть сведения о военных преступлениях Британии

Захарова призвала ООН рассмотреть сведения о военных преступлениях Британии - РИА Новости, 21.05.2025

Захарова призвала ООН рассмотреть сведения о военных преступлениях Британии

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала в Telegram-канале рассмотреть на международном уровне сведения о зверствах британских войск в Афганистане. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T10:11:00+03:00

2025-05-21T10:11:00+03:00

2025-05-21T11:25:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала в Telegram-канале рассмотреть на международном уровне сведения о зверствах британских войск в Афганистане.Телеканал Би-би-си 13 мая сообщил, что военнослужащие специальной воздушной службы Великобритании (Special Air Service, SAS) убивали безоружных людей, в том числе детей, казнили пленных и спящих в этой стране, а также в Ираке."То, о чем рассказали журналисты Би-би-си, должно стать предметом разбирательств международного сообщества, включая ООН. Как минимум этим кейсом должен заинтересоваться спецдокладчик ООН по вопросу о внесудебных казнях и СПЧ ООН", — написала Захарова. Как отметила дипломат, британские власти любят обвинять Россию в военных преступлениях. При этом, по ее словам, опубликованные материалы свидетельствуют, что Лондон стремится скрыть следы своих деяний, чтобы избежать ответственности."О чем в сухом остатке идет речь: британские военные в массовом порядке совершали военные преступления в Афганистане и Ираке. Имеются многочисленные официально задокументированные случаи внесудебных казней некомбатантов — тяжелейшего военного преступления. Массовые военные преступления совершались британскими солдатами и офицерами, в том числе в отношении несовершеннолетних иракцев и афганцев", — подчеркнула она. В декабре 2022 года Минобороны Великобритании объявило о начале независимого расследования обвинений в адрес войск Соединенного Королевства, которые, предположительно, совершали незаконные действия с 2010 по 2013 год. Одно из них касается бойцов спецназа SAS: они могли убить более 50 безоружных афганцев во время рейдов с 2010 по 2011 год.Как указывали на Смоленской площади, Москва рассчитывает, что расследование британских преступлений в Афганистане принесет результаты.

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https://ria.ru/20250112/zaharova-1993301092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, афганистан, россия, великобритания, мария захарова, оон, sas, ирак