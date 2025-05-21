Захарова призвала ООН рассмотреть сведения о военных преступлениях Британии
Захарова призвала ООН изучить данные о зверствах британских войск в Афганистане
© Фото : Пресс-служба МИД РоссииОфициальный представитель МИД Мария Захарова
© Фото : Пресс-служба МИД России
Официальный представитель МИД Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала в Telegram-канале рассмотреть на международном уровне сведения о зверствах британских войск в Афганистане.
Телеканал Би-би-си 13 мая сообщил, что военнослужащие специальной воздушной службы Великобритании (Special Air Service, SAS) убивали безоружных людей, в том числе детей, казнили пленных и спящих в этой стране, а также в Ираке.
"То, о чем рассказали журналисты Би-би-си, должно стать предметом разбирательств международного сообщества, включая ООН. Как минимум этим кейсом должен заинтересоваться спецдокладчик ООН по вопросу о внесудебных казнях и СПЧ ООН", — написала Захарова.
Как отметила дипломат, британские власти любят обвинять Россию в военных преступлениях. При этом, по ее словам, опубликованные материалы свидетельствуют, что Лондон стремится скрыть следы своих деяний, чтобы избежать ответственности.
"О чем в сухом остатке идет речь: британские военные в массовом порядке совершали военные преступления в Афганистане и Ираке. Имеются многочисленные официально задокументированные случаи внесудебных казней некомбатантов — тяжелейшего военного преступления. Массовые военные преступления совершались британскими солдатами и офицерами, в том числе в отношении несовершеннолетних иракцев и афганцев", — подчеркнула она.
В декабре 2022 года Минобороны Великобритании объявило о начале независимого расследования обвинений в адрес войск Соединенного Королевства, которые, предположительно, совершали незаконные действия с 2010 по 2013 год. Одно из них касается бойцов спецназа SAS: они могли убить более 50 безоружных афганцев во время рейдов с 2010 по 2011 год.
Как указывали на Смоленской площади, Москва рассчитывает, что расследование британских преступлений в Афганистане принесет результаты.
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