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США хотят, чтобы Британия увеличила расходы на оборону, пишут СМИ - РИА Новости, 21.05.2025
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03:10 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/britaniya-2018156260.html
США хотят, чтобы Британия увеличила расходы на оборону, пишут СМИ
США хотят, чтобы Британия увеличила расходы на оборону, пишут СМИ - РИА Новости, 21.05.2025
США хотят, чтобы Британия увеличила расходы на оборону, пишут СМИ
США хотят, чтобы Великобритания увеличила свои расходы на оборону до 3% ВВП к 2029 году, став таким образом "примером" для других европейских стран, пишет... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T03:10:00+03:00
2025-05-21T03:10:00+03:00
сша
великобритания
европа
дональд трамп
кир стармер
пит хегсет
министерство обороны сша
нато
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. США хотят, чтобы Великобритания увеличила свои расходы на оборону до 3% ВВП к 2029 году, став таким образом "примером" для других европейских стран, пишет газета Times. Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о планах увеличить оборонные расходы с 2,3% до 2,5% ВВП к 2027 году за счет урезания бюджета на международную помощь в целях развития с 0,5% до 0,3% ВВП. "Администрация (президента США - ред.) Дональда Трампа хочет, чтобы Великобритания увеличила свои расходы на оборону на десятки миллиардов фунтов, чтобы подать пример Европе. Руководители Пентагона сказали своим британским коллегам, что президент США был бы "счастливее", если бы Великобритания увеличила свой (оборонный - ред.) бюджет до 3% ВВП к концу работы текущего парламента в 2029 году, на несколько лет раньше запланированного срока", - говорится в сообщении. Как заявил газете неназванный американский чиновник, по мнению Вашингтона, озвученных Стармером планов по увеличению оборонных расходов до 2,5% ВВП к 2027 году недостаточно. Кроме того, источник, близкий к обсуждению британского обзора стратегической обороны (SDR), заявил газете, что британские военные руководители также считают, что следует выделить "намного больше" денег для минобороны страны. Более того, согласно газете, военные руководители США в частном порядке выразили мнение, что британская армия "слишком мала". Во вторник телеканал ITV со ссылкой на источники сообщил, что британский обзор стратегический обороны будет опубликован в июне. По данным телеканала, в отчете будут содержаться обязательства страны по ядерному сдерживанию, участию в НАТО и поддержке Киева. Широко ожидается, что в документе будет содержаться призыв к увеличению инвестиций в высокотехнологичные виды вооружений, включая беспилотные, а также средства борьбы с ними. Трамп ранее неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
https://ria.ru/20240814/britaniya-1966062700.html
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сша, великобритания, европа, дональд трамп, кир стармер, пит хегсет, министерство обороны сша, нато, в мире
США, Великобритания, Европа, Дональд Трамп, Кир Стармер, Пит Хегсет, Министерство обороны США, НАТО, В мире
США хотят, чтобы Британия увеличила расходы на оборону, пишут СМИ

Times: военное руководство США считает, у Британии слишком маленькая армия

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. США хотят, чтобы Великобритания увеличила свои расходы на оборону до 3% ВВП к 2029 году, став таким образом "примером" для других европейских стран, пишет газета Times.
Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о планах увеличить оборонные расходы с 2,3% до 2,5% ВВП к 2027 году за счет урезания бюджета на международную помощь в целях развития с 0,5% до 0,3% ВВП.
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"Администрация (президента США - ред.) Дональда Трампа хочет, чтобы Великобритания увеличила свои расходы на оборону на десятки миллиардов фунтов, чтобы подать пример Европе. Руководители Пентагона сказали своим британским коллегам, что президент США был бы "счастливее", если бы Великобритания увеличила свой (оборонный - ред.) бюджет до 3% ВВП к концу работы текущего парламента в 2029 году, на несколько лет раньше запланированного срока", - говорится в сообщении.
Как заявил газете неназванный американский чиновник, по мнению Вашингтона, озвученных Стармером планов по увеличению оборонных расходов до 2,5% ВВП к 2027 году недостаточно. Кроме того, источник, близкий к обсуждению британского обзора стратегической обороны (SDR), заявил газете, что британские военные руководители также считают, что следует выделить "намного больше" денег для минобороны страны.
Более того, согласно газете, военные руководители США в частном порядке выразили мнение, что британская армия "слишком мала".
Во вторник телеканал ITV со ссылкой на источники сообщил, что британский обзор стратегический обороны будет опубликован в июне. По данным телеканала, в отчете будут содержаться обязательства страны по ядерному сдерживанию, участию в НАТО и поддержке Киева. Широко ожидается, что в документе будет содержаться призыв к увеличению инвестиций в высокотехнологичные виды вооружений, включая беспилотные, а также средства борьбы с ними.
Трамп ранее неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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СШАВеликобританияЕвропаДональд ТрампКир СтармерПит ХегсетМинистерство обороны СШАНАТОВ мире
 
 
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