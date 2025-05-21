https://ria.ru/20250521/britaniya-2018148007.html

Британский оборонный отчет опубликуют в июне, сообщают СМИ

Британский оборонный отчет опубликуют в июне, сообщают СМИ - РИА Новости, 21.05.2025

Британский оборонный отчет опубликуют в июне, сообщают СМИ

Британский обзор стратегический обороны (SDR) будет опубликован в июне, сообщает телеканал ITV со ссылкой на источники. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T00:37:00+03:00

2025-05-21T00:37:00+03:00

2025-05-21T00:37:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Британский обзор стратегический обороны (SDR) будет опубликован в июне, сообщает телеканал ITV со ссылкой на источники. "Ожидается, что обзор стратегической обороны будет опубликован в понедельник, 2 июня, когда парламент вернется к работе, или вскоре после этого", - отмечает телеканал. По его данным, в отчете будут содержаться обязательства страны по ядерному сдерживанию, участию в НАТО и поддержке Киева. Широко ожидается, что в документе будет содержаться призыв к увеличению инвестиций в высокотехнологичные виды вооружений, включая беспилотные, а также средства борьбы с ними.

https://ria.ru/20250521/britanija-2018145238.html

https://ria.ru/20240706/britaniya-1957874356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, нато, великобритания