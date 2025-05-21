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Британский оборонный отчет опубликуют в июне, сообщают СМИ
Британский оборонный отчет опубликуют в июне, сообщают СМИ - РИА Новости, 21.05.2025
Британский оборонный отчет опубликуют в июне, сообщают СМИ
Британский обзор стратегический обороны (SDR) будет опубликован в июне, сообщает телеканал ITV со ссылкой на источники. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T00:37:00+03:00
2025-05-21T00:37:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Британский обзор стратегический обороны (SDR) будет опубликован в июне, сообщает телеканал ITV со ссылкой на источники. "Ожидается, что обзор стратегической обороны будет опубликован в понедельник, 2 июня, когда парламент вернется к работе, или вскоре после этого", - отмечает телеканал. По его данным, в отчете будут содержаться обязательства страны по ядерному сдерживанию, участию в НАТО и поддержке Киева. Широко ожидается, что в документе будет содержаться призыв к увеличению инвестиций в высокотехнологичные виды вооружений, включая беспилотные, а также средства борьбы с ними.
https://ria.ru/20250521/britanija-2018145238.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Британский оборонный отчет опубликуют в июне, сообщают СМИ
ITV: британский обзор стратегической обороны будет опубликован в июне