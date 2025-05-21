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Британский оборонный отчет опубликуют в июне, сообщают СМИ - РИА Новости, 21.05.2025
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00:37 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/britaniya-2018148007.html
Британский оборонный отчет опубликуют в июне, сообщают СМИ
Британский оборонный отчет опубликуют в июне, сообщают СМИ - РИА Новости, 21.05.2025
Британский оборонный отчет опубликуют в июне, сообщают СМИ
Британский обзор стратегический обороны (SDR) будет опубликован в июне, сообщает телеканал ITV со ссылкой на источники. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T00:37:00+03:00
2025-05-21T00:37:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Британский обзор стратегический обороны (SDR) будет опубликован в июне, сообщает телеканал ITV со ссылкой на источники. "Ожидается, что обзор стратегической обороны будет опубликован в понедельник, 2 июня, когда парламент вернется к работе, или вскоре после этого", - отмечает телеканал. По его данным, в отчете будут содержаться обязательства страны по ядерному сдерживанию, участию в НАТО и поддержке Киева. Широко ожидается, что в документе будет содержаться призыв к увеличению инвестиций в высокотехнологичные виды вооружений, включая беспилотные, а также средства борьбы с ними.
https://ria.ru/20250521/britanija-2018145238.html
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в мире, киев, нато, великобритания
В мире, Киев, НАТО, Великобритания
Британский оборонный отчет опубликуют в июне, сообщают СМИ

ITV: британский обзор стратегической обороны будет опубликован в июне

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Британский обзор стратегический обороны (SDR) будет опубликован в июне, сообщает телеканал ITV со ссылкой на источники.
"Ожидается, что обзор стратегической обороны будет опубликован в понедельник, 2 июня, когда парламент вернется к работе, или вскоре после этого", - отмечает телеканал.
Солдаты Британской армии - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Минобороны Британии расширит использование ИИ, пишут СМИ
00:02
По его данным, в отчете будут содержаться обязательства страны по ядерному сдерживанию, участию в НАТО и поддержке Киева.
Широко ожидается, что в документе будет содержаться призыв к увеличению инвестиций в высокотехнологичные виды вооружений, включая беспилотные, а также средства борьбы с ними.
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