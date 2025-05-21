Британия вряд ли будет вкладывать миллиарды в "Железный купол", пишут СМИ
Guardian: Британия вряд ли вложит миллиарды в аналог ПРО Железный купол
© AP Photo / Dan BaliltyПуск ракеты израильской системы ПРО "Железный купол"
© AP Photo / Dan Balilty
Пуск ракеты израильской системы ПРО "Железный купол" . Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Великобритания, по всей вероятности, не будет вкладывать миллиарды фунтов стерлингов в создание собственного аналога израильской системы ПРО "Железный купол", сообщает газета Guardian.
Издание пишет, что министр обороны Великобритании Джон Хили в ближайшие три месяца представит обзор состояния британских вооруженных сил. Газета Times в конце апреля сообщала, что военное руководство Британии обсуждает разработку собственной системы ПРО "Железный купол".
"Хили, вероятно, разочарует некоторых в военных кругах, надеявшихся, что в отчете будут обещаны миллиарды фунтов стерлингов на такие эффектные системы, как британский "Железный купол", - пишет издание.
Источник заявил газете, что подобный способ защиты Великобритании требует больших затрат, чем усилия по противодействию потенциальным угрозам за рубежом.
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