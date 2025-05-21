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Британия вряд ли будет вкладывать миллиарды в "Железный купол", пишут СМИ - РИА Новости, 21.05.2025
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00:06 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/britanija-2018145620.html
Британия вряд ли будет вкладывать миллиарды в "Железный купол", пишут СМИ
Британия вряд ли будет вкладывать миллиарды в "Железный купол", пишут СМИ - РИА Новости, 21.05.2025
Британия вряд ли будет вкладывать миллиарды в "Железный купол", пишут СМИ
Великобритания, по всей вероятности, не будет вкладывать миллиарды фунтов стерлингов в создание собственного аналога израильской системы ПРО "Железный купол",... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T00:06:00+03:00
2025-05-21T00:06:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Великобритания, по всей вероятности, не будет вкладывать миллиарды фунтов стерлингов в создание собственного аналога израильской системы ПРО "Железный купол", сообщает газета Guardian. Издание пишет, что министр обороны Великобритании Джон Хили в ближайшие три месяца представит обзор состояния британских вооруженных сил. Газета Times в конце апреля сообщала, что военное руководство Британии обсуждает разработку собственной системы ПРО "Железный купол". "Хили, вероятно, разочарует некоторых в военных кругах, надеявшихся, что в отчете будут обещаны миллиарды фунтов стерлингов на такие эффектные системы, как британский "Железный купол", - пишет издание. Источник заявил газете, что подобный способ защиты Великобритании требует больших затрат, чем усилия по противодействию потенциальным угрозам за рубежом.
https://ria.ru/20250521/britanija-2018145238.html
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в мире, технологии, великобритания, джон хили
В мире, Технологии, Великобритания, Джон Хили
Британия вряд ли будет вкладывать миллиарды в "Железный купол", пишут СМИ

Guardian: Британия вряд ли вложит миллиарды в аналог ПРО Железный купол

© AP Photo / Dan BaliltyПуск ракеты израильской системы ПРО "Железный купол"
Пуск ракеты израильской системы ПРО Железный купол - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Dan Balilty
Пуск ракеты израильской системы ПРО "Железный купол" . Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Великобритания, по всей вероятности, не будет вкладывать миллиарды фунтов стерлингов в создание собственного аналога израильской системы ПРО "Железный купол", сообщает газета Guardian.
Издание пишет, что министр обороны Великобритании Джон Хили в ближайшие три месяца представит обзор состояния британских вооруженных сил. Газета Times в конце апреля сообщала, что военное руководство Британии обсуждает разработку собственной системы ПРО "Железный купол".
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"Хили, вероятно, разочарует некоторых в военных кругах, надеявшихся, что в отчете будут обещаны миллиарды фунтов стерлингов на такие эффектные системы, как британский "Железный купол", - пишет издание.
Источник заявил газете, что подобный способ защиты Великобритании требует больших затрат, чем усилия по противодействию потенциальным угрозам за рубежом.
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В миреТехнологииВеликобританияДжон Хили
 
 
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