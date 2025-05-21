https://ria.ru/20250521/britanija-2018145620.html

Британия вряд ли будет вкладывать миллиарды в "Железный купол", пишут СМИ

Британия вряд ли будет вкладывать миллиарды в "Железный купол", пишут СМИ - РИА Новости, 21.05.2025

Британия вряд ли будет вкладывать миллиарды в "Железный купол", пишут СМИ

Великобритания, по всей вероятности, не будет вкладывать миллиарды фунтов стерлингов в создание собственного аналога израильской системы ПРО "Железный купол",... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T00:06:00+03:00

2025-05-21T00:06:00+03:00

2025-05-21T00:06:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Великобритания, по всей вероятности, не будет вкладывать миллиарды фунтов стерлингов в создание собственного аналога израильской системы ПРО "Железный купол", сообщает газета Guardian. Издание пишет, что министр обороны Великобритании Джон Хили в ближайшие три месяца представит обзор состояния британских вооруженных сил. Газета Times в конце апреля сообщала, что военное руководство Британии обсуждает разработку собственной системы ПРО "Железный купол". "Хили, вероятно, разочарует некоторых в военных кругах, надеявшихся, что в отчете будут обещаны миллиарды фунтов стерлингов на такие эффектные системы, как британский "Железный купол", - пишет издание. Источник заявил газете, что подобный способ защиты Великобритании требует больших затрат, чем усилия по противодействию потенциальным угрозам за рубежом.

https://ria.ru/20250521/britanija-2018145238.html

https://ria.ru/20250322/cnn-2006676692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, великобритания, джон хили