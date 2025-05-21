Минобороны Британии расширит использование ИИ, пишут СМИ
Guardian: военные разработки на базе ИИ станут активнее внедряться в Британии
© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты Британской армии
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Солдаты Британской армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что разработки на базе искусственного интеллекта станут более активно внедряться в вооруженные силы страны, сообщает газета Guardian.
Газета отмечает, что Хили в течение трех месяцев должен представить обзор состояния британских вооруженных сил.
В Британии испытали новое радиоволновое оружие
17 апреля, 05:30
"Одним из важнейших аспектов сконцентрированного на технологиях обзора Хили будет расширение использования ИИ", - пишет издание.
По его данным, британские войска в Эстонии уже тестируют системы на базе искусственного интеллекта, которые могут автоматически распознавать потенциальные угрозы и выбирать оружие, с помощью которых им следует противостоять.
Хили сообщил, что хочет создания единого фонда для финансирования военных разработок на базе ИИ.
По данным газеты, американская компания Palantir хочет нарастить поставки своих ИИ-систем британским войскам.
Британия, США и ЕС подписали первую конвенцию об искусственном интеллекте
6 сентября 2024, 19:36