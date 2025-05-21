Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Британии расширит использование ИИ, пишут СМИ - РИА Новости, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:02 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/britanija-2018145238.html
Минобороны Британии расширит использование ИИ, пишут СМИ
Минобороны Британии расширит использование ИИ, пишут СМИ - РИА Новости, 21.05.2025
Минобороны Британии расширит использование ИИ, пишут СМИ
Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что разработки на базе искусственного интеллекта станут более активно внедряться в вооруженные силы страны,... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T00:02:00+03:00
2025-05-21T00:02:00+03:00
в мире
технологии
великобритания
эстония
джон хили
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103429/77/1034297762_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_e8ffea2294553681814201b39b252367.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что разработки на базе искусственного интеллекта станут более активно внедряться в вооруженные силы страны, сообщает газета Guardian. Газета отмечает, что Хили в течение трех месяцев должен представить обзор состояния британских вооруженных сил. "Одним из важнейших аспектов сконцентрированного на технологиях обзора Хили будет расширение использования ИИ", - пишет издание. По его данным, британские войска в Эстонии уже тестируют системы на базе искусственного интеллекта, которые могут автоматически распознавать потенциальные угрозы и выбирать оружие, с помощью которых им следует противостоять. Хили сообщил, что хочет создания единого фонда для финансирования военных разработок на базе ИИ. По данным газеты, американская компания Palantir хочет нарастить поставки своих ИИ-систем британским войскам.
https://ria.ru/20250417/britanija-2011722753.html
https://ria.ru/20240906/konventsiya-1971170730.html
великобритания
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103429/77/1034297762_269:0:1910:1231_1920x0_80_0_0_9b62c4fc82170f484285cbd669e282fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, великобритания, эстония, джон хили
В мире, Технологии, Великобритания, Эстония, Джон Хили
Минобороны Британии расширит использование ИИ, пишут СМИ

Guardian: военные разработки на базе ИИ станут активнее внедряться в Британии

© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты Британской армии
Солдаты Британской армии - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Солдаты Британской армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что разработки на базе искусственного интеллекта станут более активно внедряться в вооруженные силы страны, сообщает газета Guardian.
Газета отмечает, что Хили в течение трех месяцев должен представить обзор состояния британских вооруженных сил.
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
В Британии испытали новое радиоволновое оружие
17 апреля, 05:30
"Одним из важнейших аспектов сконцентрированного на технологиях обзора Хили будет расширение использования ИИ", - пишет издание.
По его данным, британские войска в Эстонии уже тестируют системы на базе искусственного интеллекта, которые могут автоматически распознавать потенциальные угрозы и выбирать оружие, с помощью которых им следует противостоять.
Хили сообщил, что хочет создания единого фонда для финансирования военных разработок на базе ИИ.
По данным газеты, американская компания Palantir хочет нарастить поставки своих ИИ-систем британским войскам.
Робот - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Британия, США и ЕС подписали первую конвенцию об искусственном интеллекте
6 сентября 2024, 19:36
 
В миреТехнологииВеликобританияЭстонияДжон Хили
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала