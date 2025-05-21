https://ria.ru/20250521/britanija-2018145238.html

Минобороны Британии расширит использование ИИ, пишут СМИ

Минобороны Британии расширит использование ИИ, пишут СМИ - РИА Новости, 21.05.2025

Минобороны Британии расширит использование ИИ, пишут СМИ

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что разработки на базе искусственного интеллекта станут более активно внедряться в вооруженные силы страны,... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T00:02:00+03:00

2025-05-21T00:02:00+03:00

2025-05-21T00:02:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что разработки на базе искусственного интеллекта станут более активно внедряться в вооруженные силы страны, сообщает газета Guardian. Газета отмечает, что Хили в течение трех месяцев должен представить обзор состояния британских вооруженных сил. "Одним из важнейших аспектов сконцентрированного на технологиях обзора Хили будет расширение использования ИИ", - пишет издание. По его данным, британские войска в Эстонии уже тестируют системы на базе искусственного интеллекта, которые могут автоматически распознавать потенциальные угрозы и выбирать оружие, с помощью которых им следует противостоять. Хили сообщил, что хочет создания единого фонда для финансирования военных разработок на базе ИИ. По данным газеты, американская компания Palantir хочет нарастить поставки своих ИИ-систем британским войскам.

https://ria.ru/20250417/britanija-2011722753.html

https://ria.ru/20240906/konventsiya-1971170730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, великобритания, эстония, джон хили