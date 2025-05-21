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Силы ПВО отразили атаку еще двух беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 21.05.2025
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19:18 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/bpla-2018336079.html
Силы ПВО отразили атаку еще двух беспилотников, летевших на Москву
Силы ПВО отразили атаку еще двух беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 21.05.2025
Силы ПВО отразили атаку еще двух беспилотников, летевших на Москву
Военные отразили атаку ещё двух украинских беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T19:18:00+03:00
2025-05-21T19:18:00+03:00
москва
сергей собянин
происшествия
россия
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Военные отразили атаку ещё двух украинских беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Военные отразили атаку ещё двух украинских беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
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москва, сергей собянин, происшествия, россия
Москва, Сергей Собянин, Происшествия, Россия
Силы ПВО отразили атаку еще двух беспилотников, летевших на Москву

Собянин: военные отразили атаку еще двух дронов ВСУ, летевших на Москву

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Военные отразили атаку ещё двух украинских беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Военные отразили атаку ещё двух украинских беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
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