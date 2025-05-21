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Собянин сообщил об уничтожении трех беспилотников, летевших на Москву
Собянин сообщил об уничтожении трех беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 21.05.2025
Собянин сообщил об уничтожении трех беспилотников, летевших на Москву
Уничтожено еще три беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T17:08:00+03:00
2025-05-21T17:08:00+03:00
2025-05-21T17:10:00+03:00
москва
сергей собянин
происшествия
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Уничтожено еще три беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Уничтожено еще три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
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москва, сергей собянин, происшествия
Москва, Сергей Собянин, Происшествия
Собянин сообщил об уничтожении трех беспилотников, летевших на Москву
Собянин: уничтожено еще три дрона ВСУ, летевших на Москву