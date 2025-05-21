https://ria.ru/20250521/bpla-2018294288.html

Собянин сообщил об уничтожении трех беспилотников, летевших на Москву

Собянин сообщил об уничтожении трех беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 21.05.2025

Собянин сообщил об уничтожении трех беспилотников, летевших на Москву

Уничтожено еще три беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T17:08:00+03:00

2025-05-21T17:08:00+03:00

2025-05-21T17:10:00+03:00

москва

сергей собянин

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Уничтожено еще три беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Уничтожено еще три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250521/dron-2018270794.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, сергей собянин, происшествия