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При ликвидации беспилотников ВСУ над Орловской областью никто не пострадал - РИА Новости, 21.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:20 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/bpla-2018254574.html
При ликвидации беспилотников ВСУ над Орловской областью никто не пострадал
При ликвидации беспилотников ВСУ над Орловской областью никто не пострадал - РИА Новости, 21.05.2025
При ликвидации беспилотников ВСУ над Орловской областью никто не пострадал
Повреждений и пострадавших после ликвидации 30 беспилотников противника над территорией Орловской области нет, заявил губернатор региона Андрей Клычков в своем... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T14:20:00+03:00
2025-05-21T14:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
орловская область
андрей клычков
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Повреждений и пострадавших после ликвидации 30 беспилотников противника над территорией Орловской области нет, заявил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. В среду Клычков рассказал, что ночью и в течение утра над Орловской областью уничтожены 53 вражеских беспилотника. Позднее в Минобороны РФ сообщили, что в среду с 08.00 до 11.30 мск дежурными средствами ПВО ликвидированы 39 украинских беспилотников самолетного типа, в том числе 30 БПЛА - над территорией Орловской области. "Еще 30 вражеских БПЛА уничтожены над Орловской областью. Повреждений и пострадавших нет. На местах происшествия ведутся оперативные проверки", - написал губернатор.
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происшествия, орловская область, андрей клычков, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Орловская область, Андрей Клычков, Россия, Вооруженные силы Украины
При ликвидации беспилотников ВСУ над Орловской областью никто не пострадал

Клычков: после ликвидации 30 украинских БПЛА над Орловской областью раненых нет

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Повреждений и пострадавших после ликвидации 30 беспилотников противника над территорией Орловской области нет, заявил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
В среду Клычков рассказал, что ночью и в течение утра над Орловской областью уничтожены 53 вражеских беспилотника. Позднее в Минобороны РФ сообщили, что в среду с 08.00 до 11.30 мск дежурными средствами ПВО ликвидированы 39 украинских беспилотников самолетного типа, в том числе 30 БПЛА - над территорией Орловской области.
"Еще 30 вражеских БПЛА уничтожены над Орловской областью. Повреждений и пострадавших нет. На местах происшествия ведутся оперативные проверки", - написал губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияОрловская областьАндрей КлычковРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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