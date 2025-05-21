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При ликвидации беспилотников ВСУ над Орловской областью никто не пострадал
При ликвидации беспилотников ВСУ над Орловской областью никто не пострадал - РИА Новости, 21.05.2025
При ликвидации беспилотников ВСУ над Орловской областью никто не пострадал
Повреждений и пострадавших после ликвидации 30 беспилотников противника над территорией Орловской области нет, заявил губернатор региона Андрей Клычков в своем... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T14:20:00+03:00
2025-05-21T14:20:00+03:00
2025-05-21T14:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
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андрей клычков
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Повреждений и пострадавших после ликвидации 30 беспилотников противника над территорией Орловской области нет, заявил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. В среду Клычков рассказал, что ночью и в течение утра над Орловской областью уничтожены 53 вражеских беспилотника. Позднее в Минобороны РФ сообщили, что в среду с 08.00 до 11.30 мск дежурными средствами ПВО ликвидированы 39 украинских беспилотников самолетного типа, в том числе 30 БПЛА - над территорией Орловской области. "Еще 30 вражеских БПЛА уничтожены над Орловской областью. Повреждений и пострадавших нет. На местах происшествия ведутся оперативные проверки", - написал губернатор.
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происшествия, орловская область, андрей клычков, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Орловская область, Андрей Клычков, Россия, Вооруженные силы Украины
При ликвидации беспилотников ВСУ над Орловской областью никто не пострадал
Клычков: после ликвидации 30 украинских БПЛА над Орловской областью раненых нет