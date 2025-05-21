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При ликвидации беспилотников ВСУ над Орловской областью никто не пострадал

При ликвидации беспилотников ВСУ над Орловской областью никто не пострадал - РИА Новости, 21.05.2025

При ликвидации беспилотников ВСУ над Орловской областью никто не пострадал

Повреждений и пострадавших после ликвидации 30 беспилотников противника над территорией Орловской области нет, заявил губернатор региона Андрей Клычков в своем... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T14:20:00+03:00

2025-05-21T14:20:00+03:00

2025-05-21T14:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

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андрей клычков

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Повреждений и пострадавших после ликвидации 30 беспилотников противника над территорией Орловской области нет, заявил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. В среду Клычков рассказал, что ночью и в течение утра над Орловской областью уничтожены 53 вражеских беспилотника. Позднее в Минобороны РФ сообщили, что в среду с 08.00 до 11.30 мск дежурными средствами ПВО ликвидированы 39 украинских беспилотников самолетного типа, в том числе 30 БПЛА - над территорией Орловской области. "Еще 30 вражеских БПЛА уничтожены над Орловской областью. Повреждений и пострадавших нет. На местах происшествия ведутся оперативные проверки", - написал губернатор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, орловская область, андрей клычков, россия, вооруженные силы украины