https://ria.ru/20250521/blagoveschensk-2018168414.html

На реке Зея в Благовещенске затонул катер

На реке Зея в Благовещенске затонул катер - РИА Новости, 21.05.2025

На реке Зея в Благовещенске затонул катер

Катер затонул на реке Зея в районе нового моста в Благовещенске, пассажиры не пострадали, сообщают главк МЧС Приамурья и Восточно-Сибирская транспортная... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T07:01:00+03:00

2025-05-21T07:01:00+03:00

2025-05-21T07:01:00+03:00

происшествия

зея (город)

благовещенск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 мая – РИА Новости. Катер затонул на реке Зея в районе нового моста в Благовещенске, пассажиры не пострадали, сообщают главк МЧС Приамурья и Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. По данным регионального МЧС, в ночь на среду трое мужчин решили испытать маломерное судно, не убедившись в его технической исправности. Лодка начала тонуть. Два пассажира самостоятельно доплыли до берега. Третьему, зацепившемуся за судно, понадобилась помощь спасателей. "Благовещенской транспортной прокуратурой выясняются обстоятельства затопления катера на реке Зее. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал Благовещенский транспортный прокурор", - говорится в сообщении ВСТП. Обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками линейного отдела МВД России, добавили в МЧС.

https://ria.ru/20250430/kater-2014452063.html

https://ria.ru/20250401/pozhar-2008727215.html

зея (город)

благовещенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, зея (город), благовещенск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство внутренних дел рф (мвд россии)