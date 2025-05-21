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Стоимость биткоина обновила рекорд

Стоимость биткоина обновила рекорд - РИА Новости, 21.05.2025

Стоимость биткоина обновила рекорд

Стоимость биткоина превысила отметку в 109 600 долларов, достигнув нового исторического максимума, следует из данных торгов. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T21:01:00+03:00

2025-05-21T21:01:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Стоимость биткоина превысила отметку в 109 600 долларов, достигнув нового исторического максимума, следует из данных торгов. Так, на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 20:47 мск дорожал на 0,6 процента за сутки — до 106 992 долларов. Максимальная цена торгов составила 109 845 долларов.По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 0,48 процента — в среднем до 106 844,4 доллара. Динамика также приводится за сутки.С начала мая стоимость этой криптовалюты выросла на 14 процентов, она может завершить в плюсе второй месяц подряд. По мнению аналитиков, положительное влияние на рынок по-прежнему оказывает поддержка биткоина со стороны администрации президента США Дональда Трампа. "Это смена подхода от Гэри Генслера и SEC к администрации Трампа, которая приняла нашу отрасль", — цитирует агентство Bloomberg основателя и гендиректора специализирующейся на цифровых активах компании Galaxy Digital Майкла Новогратца.Предыдущий рекорд биткоин установил 20 января, превысив 109 588 долларов.

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экономика, сша, дональд трамп, ситуация с курсами валют и ценами на нефть, в мире, биткоин, криптовалюта