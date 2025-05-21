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"Билайн" сообщил о проблемах со связью в Московской и Липецкой областях - РИА Новости, 21.05.2025
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11:15 21.05.2025 (обновлено: 13:37 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/bilayn-2018210384.html
"Билайн" сообщил о проблемах со связью в Московской и Липецкой областях
"Билайн" сообщил о проблемах со связью в Московской и Липецкой областях - РИА Новости, 21.05.2025
"Билайн" сообщил о проблемах со связью в Московской и Липецкой областях
"Билайн" сообщил РИА Новости, что сейчас мобильная связь в Московской и Липецкой областях может работать с перерывами по не зависящим от оператора причинам. РИА Новости, 21.05.2025
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липецкая область
билайн
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. "Билайн" сообщил РИА Новости, что сейчас мобильная связь в Московской и Липецкой областях может работать с перерывами по не зависящим от оператора причинам."В настоящее время мобильная связь в Московской и Липецкой областях может работать с перерывами по независящим от нас причинам", - отметили в компании.Они рекомендуют использовать Wi-Fi для доступа в интернет, а для голосовых звонков - функцию VoLTE (передача голоса через интернет) в настройках смартфона.В свою очередь в "Мегафоне" сообщили РИА Новости, что в настоящее время в Подмосковье могут наблюдаться сложности с работой интернета. "Наша сеть работает стабильно, ограничений со стороны "Мегафона" нет. Трудности возникли по независящим от нас причинам", - добавили в компании.Операторы МТС и Т2 отказались от комментариев.Ранее в среду губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщал, что в регионе временно отключили мобильный интернет в целях безопасности, доступ восстановят, как только позволит обстановка.
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липецкая область, билайн, московская область (подмосковье), происшествия
Липецкая область, Билайн, Московская область (Подмосковье), Происшествия
"Билайн" сообщил о проблемах со связью в Московской и Липецкой областях

"Билайн": в Московской и Липецкой областях мобильная связь работает с перерывами

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. "Билайн" сообщил РИА Новости, что сейчас мобильная связь в Московской и Липецкой областях может работать с перерывами по не зависящим от оператора причинам.
«
"В настоящее время мобильная связь в Московской и Липецкой областях может работать с перерывами по независящим от нас причинам", - отметили в компании.
Они рекомендуют использовать Wi-Fi для доступа в интернет, а для голосовых звонков - функцию VoLTE (передача голоса через интернет) в настройках смартфона.
В свою очередь в "Мегафоне" сообщили РИА Новости, что в настоящее время в Подмосковье могут наблюдаться сложности с работой интернета. "Наша сеть работает стабильно, ограничений со стороны "Мегафона" нет. Трудности возникли по независящим от нас причинам", - добавили в компании.
Операторы МТС и Т2 отказались от комментариев.
Ранее в среду губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщал, что в регионе временно отключили мобильный интернет в целях безопасности, доступ восстановят, как только позволит обстановка.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
В Липецкой области временно отключили мобильный интернет
10:15
 
Липецкая областьБилайнМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
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