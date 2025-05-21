https://ria.ru/20250521/bilayn-2018210384.html

"Билайн" сообщил о проблемах со связью в Московской и Липецкой областях

"Билайн" сообщил о проблемах со связью в Московской и Липецкой областях - РИА Новости, 21.05.2025

"Билайн" сообщил о проблемах со связью в Московской и Липецкой областях

"Билайн" сообщил РИА Новости, что сейчас мобильная связь в Московской и Липецкой областях может работать с перерывами по не зависящим от оператора причинам. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T11:15:00+03:00

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липецкая область

билайн

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. "Билайн" сообщил РИА Новости, что сейчас мобильная связь в Московской и Липецкой областях может работать с перерывами по не зависящим от оператора причинам."В настоящее время мобильная связь в Московской и Липецкой областях может работать с перерывами по независящим от нас причинам", - отметили в компании.Они рекомендуют использовать Wi-Fi для доступа в интернет, а для голосовых звонков - функцию VoLTE (передача голоса через интернет) в настройках смартфона.В свою очередь в "Мегафоне" сообщили РИА Новости, что в настоящее время в Подмосковье могут наблюдаться сложности с работой интернета. "Наша сеть работает стабильно, ограничений со стороны "Мегафона" нет. Трудности возникли по независящим от нас причинам", - добавили в компании.Операторы МТС и Т2 отказались от комментариев.Ранее в среду губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщал, что в регионе временно отключили мобильный интернет в целях безопасности, доступ восстановят, как только позволит обстановка.

https://ria.ru/20250521/internet-2018197887.html

липецкая область

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Варвара Скокшина

липецкая область, билайн, московская область (подмосковье), происшествия