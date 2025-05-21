https://ria.ru/20250521/bespilotniki-2018181953.html

Путин назвал беспилотники одним из ключевых направлений

Путин назвал беспилотники одним из ключевых направлений - РИА Новости, 21.05.2025

Путин назвал беспилотники одним из ключевых направлений

Президент России Владимир Путин назвал беспилотники одним из ключевых направлений. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T09:18:00+03:00

2025-05-21T09:18:00+03:00

2025-05-21T09:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курск

курская область

владимир путин

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал беспилотники одним из ключевых направлений. Глава государства в Курске провел встречу с волонтерами из Курской области и других регионов России, которые приехали после вторжения ВСУ помогать жителям. Один из них - Антон Хайлов - рассказал, что с начала вторжения занимался эвакуацией и доставкой гуманитарной помощи, а впоследствии подписал контракт с одним из подразделений и был старшим оператором расчета БПЛА. Он отметил, что 15 мая контракт закончился, и не исключил, что еще раз пойдет служить по контракту, поскольку в настоящее время нужны специалисты по беспилотникам. "Да, это правда. (БПЛА - ред.) одно сейчас из ключевых направлений", - отреагировал Путин.

https://ria.ru/20250317/taktika-2005514409.html

россия

курск

курская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курск, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность