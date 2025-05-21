https://ria.ru/20250521/bespilotniki-2018181953.html
Путин назвал беспилотники одним из ключевых направлений
Путин назвал беспилотники одним из ключевых направлений - РИА Новости, 21.05.2025
Путин назвал беспилотники одним из ключевых направлений
Президент России Владимир Путин назвал беспилотники одним из ключевых направлений. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T09:18:00+03:00
2025-05-21T09:18:00+03:00
2025-05-21T09:18:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал беспилотники одним из ключевых направлений. Глава государства в Курске провел встречу с волонтерами из Курской области и других регионов России, которые приехали после вторжения ВСУ помогать жителям. Один из них - Антон Хайлов - рассказал, что с начала вторжения занимался эвакуацией и доставкой гуманитарной помощи, а впоследствии подписал контракт с одним из подразделений и был старшим оператором расчета БПЛА. Он отметил, что 15 мая контракт закончился, и не исключил, что еще раз пойдет служить по контракту, поскольку в настоящее время нужны специалисты по беспилотникам. "Да, это правда. (БПЛА - ред.) одно сейчас из ключевых направлений", - отреагировал Путин.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курск, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курск, Курская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Путин назвал беспилотники одним из ключевых направлений
Путин на встрече с волонтерами назвал беспилотники одним из ключевых направлений