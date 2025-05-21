Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал беспилотники одним из ключевых направлений - РИА Новости, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:18 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/bespilotniki-2018181953.html
Путин назвал беспилотники одним из ключевых направлений
Путин назвал беспилотники одним из ключевых направлений - РИА Новости, 21.05.2025
Путин назвал беспилотники одним из ключевых направлений
Президент России Владимир Путин назвал беспилотники одним из ключевых направлений. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T09:18:00+03:00
2025-05-21T09:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курск
курская область
владимир путин
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991454441_177:0:3415:1821_1920x0_80_0_0_02d4a816444be2a0794e548c963d51a0.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал беспилотники одним из ключевых направлений. Глава государства в Курске провел встречу с волонтерами из Курской области и других регионов России, которые приехали после вторжения ВСУ помогать жителям. Один из них - Антон Хайлов - рассказал, что с начала вторжения занимался эвакуацией и доставкой гуманитарной помощи, а впоследствии подписал контракт с одним из подразделений и был старшим оператором расчета БПЛА. Он отметил, что 15 мая контракт закончился, и не исключил, что еще раз пойдет служить по контракту, поскольку в настоящее время нужны специалисты по беспилотникам. "Да, это правда. (БПЛА - ред.) одно сейчас из ключевых направлений", - отреагировал Путин.
https://ria.ru/20250317/taktika-2005514409.html
россия
курск
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991454441_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_08f916bd33fc89453f7a8f3696b5cd00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курск, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курск, Курская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Путин назвал беспилотники одним из ключевых направлений

Путин на встрече с волонтерами назвал беспилотники одним из ключевых направлений

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий с беспилотником
Российский военнослужащий с беспилотником - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий с беспилотником. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал беспилотники одним из ключевых направлений.
Глава государства в Курске провел встречу с волонтерами из Курской области и других регионов России, которые приехали после вторжения ВСУ помогать жителям. Один из них - Антон Хайлов - рассказал, что с начала вторжения занимался эвакуацией и доставкой гуманитарной помощи, а впоследствии подписал контракт с одним из подразделений и был старшим оператором расчета БПЛА. Он отметил, что 15 мая контракт закончился, и не исключил, что еще раз пойдет служить по контракту, поскольку в настоящее время нужны специалисты по беспилотникам.
"Да, это правда. (БПЛА - ред.) одно сейчас из ключевых направлений", - отреагировал Путин.
Военный ВС России держит БПЛА - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
В США пришли в ужас из-за российской военной тактики
17 марта, 15:28
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурскКурская областьВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала