https://ria.ru/20250521/bespilotnik-2018169193.html

Силы ПВО уничтожили беспилотник в Калужской области

Силы ПВО уничтожили беспилотник в Калужской области - РИА Новости, 21.05.2025

Силы ПВО уничтожили беспилотник в Калужской области

Силы ПВО уничтожили один беспилотник на территории Калужской области, сообщает глава региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T07:27:00+03:00

2025-05-21T07:27:00+03:00

2025-05-21T07:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

калужская область

боровский район

владислав шапша

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793909987_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_198514f225fed7bab0c6e8567d8920d9.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили один беспилотник на территории Калужской области, сообщает глава региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале. "Силами ПВО на территории Боровского района уничтожен БПЛА", - написал он. Отмечается, что на месте работает оперативная группа. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

калужская область

боровский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

калужская область, боровский район, владислав шапша, безопасность