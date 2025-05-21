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Силы ПВО уничтожили беспилотник в Калужской области
Силы ПВО уничтожили беспилотник в Калужской области - РИА Новости, 21.05.2025
Силы ПВО уничтожили беспилотник в Калужской области
Силы ПВО уничтожили один беспилотник на территории Калужской области, сообщает глава региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T07:27:00+03:00
2025-05-21T07:27:00+03:00
2025-05-21T07:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
калужская область
боровский район
владислав шапша
безопасность
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили один беспилотник на территории Калужской области, сообщает глава региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале. "Силами ПВО на территории Боровского района уничтожен БПЛА", - написал он. Отмечается, что на месте работает оперативная группа. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
калужская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, боровский район, владислав шапша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Боровский район, Владислав Шапша, Безопасность
Силы ПВО уничтожили беспилотник в Калужской области
Шапша: силы ПВО уничтожили беспилотник в Боровском районе Калужской области