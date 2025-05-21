https://ria.ru/20250521/beseda-2018163455.html

СМИ: разговор Путина и Трампа нанес мощный удар по Украине и союзникам

СМИ: разговор Путина и Трампа нанес мощный удар по Украине и союзникам - РИА Новости, 21.05.2025

СМИ: разговор Путина и Трампа нанес мощный удар по Украине и союзникам

Беседа президентов России и США нанесла непоправимый ущерб политическим позициям Европы и Украины, пишет Reuters. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T05:24:00+03:00

2025-05-21T05:24:00+03:00

2025-05-21T05:24:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Беседа президентов России и США нанесла непоправимый ущерб политическим позициям Европы и Украины, пишет Reuters."Для Украины и ее союзников, которые потратили месяцы, пытаясь привлечь Дональда Трампа на свою сторону, все вернулось на круги своя. <…> Киев также очень обеспокоен заявлением Трампа о том, что посредническая роль США будет ограничена", — указано в статье.При этом европейские политики шокированы тем, что Трамп не ставил перед Путиным никаких ультиматумов, добавляется в материале."С тех пор, как Трамп вернулся в Белый дом, союзники Украины сплотились вокруг Зеленского после этой последней дипломатической неудачи. Но исход телефонного разговора будет особенно трудно принять", — заключило агентство.В понедельник вечером Владимир Путин и Дональд Трамп более двух часов беседовали по телефону. Как сообщил российский лидер по итогам переговоров, Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.В свою очередь, глава Белого дома после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, так как есть шанс урегулировать конфликт.

https://ria.ru/20250521/putin-2018155273.html

https://ria.ru/20250520/tramp-2018142078.html

https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025