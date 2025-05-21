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СМИ: разговор Путина и Трампа нанес мощный удар по Украине и союзникам - РИА Новости, 21.05.2025
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05:24 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/beseda-2018163455.html
СМИ: разговор Путина и Трампа нанес мощный удар по Украине и союзникам
СМИ: разговор Путина и Трампа нанес мощный удар по Украине и союзникам - РИА Новости, 21.05.2025
СМИ: разговор Путина и Трампа нанес мощный удар по Украине и союзникам
Беседа президентов России и США нанесла непоправимый ущерб политическим позициям Европы и Украины, пишет Reuters. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T05:24:00+03:00
2025-05-21T05:24:00+03:00
в мире
украина
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сша
дональд трамп
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Беседа президентов России и США нанесла непоправимый ущерб политическим позициям Европы и Украины, пишет Reuters."Для Украины и ее союзников, которые потратили месяцы, пытаясь привлечь Дональда Трампа на свою сторону, все вернулось на круги своя. &lt;…&gt; Киев также очень обеспокоен заявлением Трампа о том, что посредническая роль США будет ограничена", — указано в статье.При этом европейские политики шокированы тем, что Трамп не ставил перед Путиным никаких ультиматумов, добавляется в материале."С тех пор, как Трамп вернулся в Белый дом, союзники Украины сплотились вокруг Зеленского после этой последней дипломатической неудачи. Но исход телефонного разговора будет особенно трудно принять", — заключило агентство.В понедельник вечером Владимир Путин и Дональд Трамп более двух часов беседовали по телефону. Как сообщил российский лидер по итогам переговоров, Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.В свою очередь, глава Белого дома после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, так как есть шанс урегулировать конфликт.
https://ria.ru/20250521/putin-2018155273.html
https://ria.ru/20250520/tramp-2018142078.html
https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
СМИ: разговор Путина и Трампа нанес мощный удар по Украине и союзникам

Reuters: итоги беседы Путина и Трампа будет нелегко принять в Киеве и Брюсселе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Беседа президентов России и США нанесла непоправимый ущерб политическим позициям Европы и Украины, пишет Reuters.
"Для Украины и ее союзников, которые потратили месяцы, пытаясь привлечь Дональда Трампа на свою сторону, все вернулось на круги своя. <…> Киев также очень обеспокоен заявлением Трампа о том, что посредническая роль США будет ограничена", — указано в статье.
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При этом европейские политики шокированы тем, что Трамп не ставил перед Путиным никаких ультиматумов, добавляется в материале.
"С тех пор, как Трамп вернулся в Белый дом, союзники Украины сплотились вокруг Зеленского после этой последней дипломатической неудачи. Но исход телефонного разговора будет особенно трудно принять", — заключило агентство.
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В свою очередь, глава Белого дома после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, так как есть шанс урегулировать конфликт.
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