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ChatGPT предсказал, с какой вероятностью Байден проживет больше пяти лет - РИА Новости, 21.05.2025
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22:48 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/bayden-2018356368.html
ChatGPT предсказал, с какой вероятностью Байден проживет больше пяти лет
ChatGPT предсказал, с какой вероятностью Байден проживет больше пяти лет - РИА Новости, 21.05.2025
ChatGPT предсказал, с какой вероятностью Байден проживет больше пяти лет
Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT предсказывает, что бывший президент США Джо Байден в связи с диагностированной онкологией лишь с 40% вероятностью... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T22:48:00+03:00
2025-05-21T22:48:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT предсказывает, что бывший президент США Джо Байден в связи с диагностированной онкологией лишь с 40% вероятностью проживет больше 5 лет, выяснил корреспондент РИА Новости. "Общая выживаемость для рака простаты девятой стадии (девятого уровня по шкале Глисона - ред.) от двух до пяти лет, в зависимости от лечения. Некоторые пациенты живут дольше, особенно если диагноз поставили на ранней стадии и есть доступ к продвинутому лечению. Около 30-40% живут дольше пяти лет", - ответил чат-бот на вопрос РИА Новости о перспективах выздоровления Байдена. Прогноз по этому виду заболевания "серьезный", но "многие пациенты живут несколько лет после диагноза", сообщила программа. "Точная продолжительность жизни Байдена остается неопределенной, поскольку зависит от различных персональных показателей и реакции на лечение", - указал чат-бот. Диагностированная Байдену четвертая стадия и девятый уровень по шкале Глисона "указывает на значительно агрессивную" форму, но гормональное лечение возможно, говорится в сообщении. Ранее экс-врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон заявил, что Байдену осталось жить от года до полутора. Ранее онколог Эзекиэль Эмануэль в интервью газете Washington Post предположил, что агрессивная форма рака простаты у Байдена, вероятно, развивалась с начала его президентского срока в 2021 году. Как отметило издание, подобные заявления вызвали в США волну новых подозрений в сокрытии диагноза. В частности критику вызвало заключение врача Белого дома от февраля 2024 года, где утверждалось, что здоровье Байдена "в порядке", а каких-либо проблем с предстательной железой не зафиксировано. Байдену сейчас 82 года. В 2024 году ему пришлось выйти из гонки за президентское кресло на фоне опасений о состоянии его здоровья. Он известен регулярными оговорками, забывчивостью и падениями на публике.
https://ria.ru/20250521/bajden-2018328334.html
https://ria.ru/20250520/bayden-2018079458.html
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в мире, сша, джо байден, ии, искусственный интеллект (ии), технологии, рак
В мире, США, Джо Байден, ИИ, Искусственный интеллект (ИИ), Технологии, Рак
ChatGPT предсказал, с какой вероятностью Байден проживет больше пяти лет

ChatGPT предсказал Байдену не более 40% вероятности прожить больше пяти лет

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT предсказывает, что бывший президент США Джо Байден в связи с диагностированной онкологией лишь с 40% вероятностью проживет больше 5 лет, выяснил корреспондент РИА Новости.
"Общая выживаемость для рака простаты девятой стадии (девятого уровня по шкале Глисона - ред.) от двух до пяти лет, в зависимости от лечения. Некоторые пациенты живут дольше, особенно если диагноз поставили на ранней стадии и есть доступ к продвинутому лечению. Около 30-40% живут дольше пяти лет", - ответил чат-бот на вопрос РИА Новости о перспективах выздоровления Байдена.
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Прогноз по этому виду заболевания "серьезный", но "многие пациенты живут несколько лет после диагноза", сообщила программа. "Точная продолжительность жизни Байдена остается неопределенной, поскольку зависит от различных персональных показателей и реакции на лечение", - указал чат-бот.
Диагностированная Байдену четвертая стадия и девятый уровень по шкале Глисона "указывает на значительно агрессивную" форму, но гормональное лечение возможно, говорится в сообщении.
Ранее экс-врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон заявил, что Байдену осталось жить от года до полутора.
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Ранее онколог Эзекиэль Эмануэль в интервью газете Washington Post предположил, что агрессивная форма рака простаты у Байдена, вероятно, развивалась с начала его президентского срока в 2021 году. Как отметило издание, подобные заявления вызвали в США волну новых подозрений в сокрытии диагноза. В частности критику вызвало заключение врача Белого дома от февраля 2024 года, где утверждалось, что здоровье Байдена "в порядке", а каких-либо проблем с предстательной железой не зафиксировано.
Байдену сейчас 82 года. В 2024 году ему пришлось выйти из гонки за президентское кресло на фоне опасений о состоянии его здоровья. Он известен регулярными оговорками, забывчивостью и падениями на публике.
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Вчера, 14:58
 
В миреСШАДжо БайденИИИскусственный интеллект (ИИ)ТехнологииРак
 
 
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