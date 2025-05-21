https://ria.ru/20250521/bayden-2018356368.html

ChatGPT предсказал, с какой вероятностью Байден проживет больше пяти лет

ChatGPT предсказал, с какой вероятностью Байден проживет больше пяти лет - РИА Новости, 21.05.2025

ChatGPT предсказал, с какой вероятностью Байден проживет больше пяти лет

Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT предсказывает, что бывший президент США Джо Байден в связи с диагностированной онкологией лишь с 40% вероятностью... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T22:48:00+03:00

2025-05-21T22:48:00+03:00

2025-05-21T22:48:00+03:00

в мире

сша

джо байден

ии

искусственный интеллект (ии)

технологии

рак

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1974994807_0:110:2932:1759_1920x0_80_0_0_be3a42021d0320bd3305a9c6173c03f3.jpg

ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT предсказывает, что бывший президент США Джо Байден в связи с диагностированной онкологией лишь с 40% вероятностью проживет больше 5 лет, выяснил корреспондент РИА Новости. "Общая выживаемость для рака простаты девятой стадии (девятого уровня по шкале Глисона - ред.) от двух до пяти лет, в зависимости от лечения. Некоторые пациенты живут дольше, особенно если диагноз поставили на ранней стадии и есть доступ к продвинутому лечению. Около 30-40% живут дольше пяти лет", - ответил чат-бот на вопрос РИА Новости о перспективах выздоровления Байдена. Прогноз по этому виду заболевания "серьезный", но "многие пациенты живут несколько лет после диагноза", сообщила программа. "Точная продолжительность жизни Байдена остается неопределенной, поскольку зависит от различных персональных показателей и реакции на лечение", - указал чат-бот. Диагностированная Байдену четвертая стадия и девятый уровень по шкале Глисона "указывает на значительно агрессивную" форму, но гормональное лечение возможно, говорится в сообщении. Ранее экс-врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон заявил, что Байдену осталось жить от года до полутора. Ранее онколог Эзекиэль Эмануэль в интервью газете Washington Post предположил, что агрессивная форма рака простаты у Байдена, вероятно, развивалась с начала его президентского срока в 2021 году. Как отметило издание, подобные заявления вызвали в США волну новых подозрений в сокрытии диагноза. В частности критику вызвало заключение врача Белого дома от февраля 2024 года, где утверждалось, что здоровье Байдена "в порядке", а каких-либо проблем с предстательной железой не зафиксировано. Байдену сейчас 82 года. В 2024 году ему пришлось выйти из гонки за президентское кресло на фоне опасений о состоянии его здоровья. Он известен регулярными оговорками, забывчивостью и падениями на публике.

https://ria.ru/20250521/bajden-2018328334.html

https://ria.ru/20250520/bayden-2018079458.html

https://ria.ru/20250520/bayden-2018062779.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, ии, искусственный интеллект (ии), технологии, рак