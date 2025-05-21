https://ria.ru/20250521/basov-2018314907.html

Зачем Владимир Басов забрал детей у жены и воспитывал их один

Зачем Владимир Басов забрал детей у жены и воспитывал их один - РИА Новости, 21.05.2025

Зачем Владимир Басов забрал детей у жены и воспитывал их один

Он был талантливым артистом, режиссёром и сценаристом, ставшим популярным у советского зрителя прежде всего как комедийный актёр второго плана. На его счету –... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T18:50:00+03:00

2025-05-21T18:50:00+03:00

2025-05-21T18:50:00+03:00

владимир басов (актер)

средняя азия

михаил ромм

карловы вары

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Он был талантливым артистом, режиссёром и сценаристом, ставшим популярным у советского зрителя прежде всего как комедийный актёр второго плана. На его счету – Дуремар, Волк, Принц Лимон, Стамп и другие, не менее харизматичные персонажи, которые полюбились и детям, и взрослым.Однако за кадром его жизнь была вовсе не такой веселой. О непростой судьбе - в материале РИА Новости.Актёр-фронтовикРодился будущий актёр 28 июля 1923 года в семье комиссара-красноармейца Павла Басултайнена, финна по национальности, и Александры Ивановны, дочери покровского священника. Отец, боровшийся с басмачами в Средней Азии, погиб, когда мальчику было восемь лет.В школьные годы Владимир занимался в театральной студии, мечтая стать актёром, и уже собирался поступать во ВГИК, но тут началась Великая Отечественная война, и он пошёл на фронт добровольцем.После окончания артиллерийского училища в 1942 г. Басов ушёл воевать в звании младшего лейтенанта интендантской бригады. Сначала он занимался организацией концертов художественной самодеятельности, которых он провёл на передовой больше 150-ти.А затем в звании старшего лейтенанта командовал батареей 424-го миномётного полка. В 1945 году во главе штурмовой группы обеспечил захват опорного пункта немецкой обороны, в этом бою был тяжело контужен, за свой подвиг награждён орденом Красной Звезды.Окончание войны Владимир Басов встретил в звании капитана.Дебютный фильм принёс успехПосле окончания войны поступил во ВГИК на режиссёрский факультет, попав в мастерскую известных режиссёров Сергея Юткевича и Михаила Ромма, что было большой удачей и путёвкой в жизнь – творческую и насыщенную.Уже его дебютный фильм "Школа мужества" по роману Аркадия Гайдара, посвящённый событиям Гражданской войны, понравился как зрителям, так и критикам. На кинофестивале в Карловых Варах он получил приз как лучший воспитательный фильм. В этом фильме первые свои роли в кино сыграли знаменитые актёры Леонид Харитонов и Ролан Быков, а одну из ролей исполнила его первая жена, красавица Роза Макагонова.Кинули раскладушкойСо своей первой женой Владимир познакомился ещё в институте. Первое время Роза отнеслась к сокурснику довольно прохладно, однако стоило им попасть в одну компанию и провести рядом всего час, как девушка попала под обаяние Владимира и изменила своё мнение.Впрочем, брак этот просуществовал недолго, а вот расставание получилось весьма бурным: с криками, скандалом и даже выброшенной из окна вслед уходящему Басову раскладушкой, которую тот подобрал и забрал с собой.Второй женой актёра стала ещё одна красавица кино, актриса Наталья Фатеева, которая родила Владимиру Павловичу первого сына Владимира.Супруги прожили вместе пару лет, но всё же впоследствии расстались. Причин для расставания было две: бесконечная ревность актёра и его увлечение спиртными напитками.Не повёз в роддом, дал 5 копеек на троллейбусСо своей третьей будущей женой Владимир Басов познакомился во время проб к фильму "Метель", где он был режиссёром, он с первого взгляда влюбился в симпатичную блондинку Валентину Титову, его совершенно не смутил тот факт, что актриса была на почти на 20 лет его моложе.Валентина Титова согласилась не сразу, но мэтр был так настойчив, что в конце концов она сдалась и стала его женой. В то же время в семейной жизни Басов был сложным человеком, Титова рассказывала, что когда она поехала рожать ребёнка – Басов не повёз её в роддом, а дал 5 копеек на троллейбус.Тем не менее этот брак продлился четырнадцать лет. У супругов родилось двое детей: сын Александр и дочь Елизавета.Забрал детей у супругиХотя внешне брак казался окружающим счастливым, за фасадом были постоянные скандалы. Басов стал постоянно подозревать свою супругу в изменах, из-за чего он мог даже поднять на неё руку. Осложнялась ситуация и тем, что артист часто выпивал.Валентина Титова не выдержала и подала на развод. На тот момент она уже начала встречаться с другим мужчиной – кинооператором Георгием Рербергом.Влюблённые решили съехаться. Однако у кинооператора не было отдельной квартиры, а была лишь комната. В таких условиях было трудно находиться с двумя детьми, поэтому Титова отдаёт сына в интернат, а дочку отправила на пятидневку в детский сад, где она нередко ночевала.Узнав об этом, Басов решился забрать детей себе. Валентина же стала всячески этому противиться.Сам воспитывал двоих детейВ итоге дело решал суд, который встал на сторону отца, так как Валентина не могла обеспечить детей сама. У Басова же были деньги, слава и пятикомнатная квартира.Да и сын Саша был очень рад, что переедет к отцу, так как сильно его любил. А вот со своей матерью отношения испортились из-за того, что она ушла к любовнику и по сути бросила его, отправив в интернат.Владимиру Басову одному удалось наладить семейный быт. Он лично готовил детям еду, стирал одежду, занимался их образованием, да и в принципе постоянно уделял им время. Разве что, когда он был завален работой, он обращался к услугам домработницы.К сожалению, алкоголь и, вероятно, последствия контузии, стали причиной его смерти в 64 года.

средняя азия

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