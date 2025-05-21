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Россия защищает интересы в сфере судоходства на Балтике, заявил Песков - РИА Новости, 21.05.2025
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13:05 21.05.2025 (обновлено: 13:09 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/baltika-2018237154.html
Россия защищает интересы в сфере судоходства на Балтике, заявил Песков
Россия защищает интересы в сфере судоходства на Балтике, заявил Песков - РИА Новости, 21.05.2025
Россия защищает интересы в сфере судоходства на Балтике, заявил Песков
Попытка пиратского нападения на танкер на Балтике показала, что Россия способна жестко реагировать на это, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T13:05:00+03:00
2025-05-21T13:09:00+03:00
россия
балтийское море
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Попытка пиратского нападения на танкер на Балтике показала, что Россия способна жестко реагировать на это, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Журналисты попросили Пескова прокомментировать заявления ЕС по планам задержания судов, якобы связанных с РФ."Как показали последние события, связанные с попыткой пиратского нападения на один из танкеров, собственно, Россия показала, что она способна реагировать достаточно жестко", - сказал Песков журналистам.
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россия, балтийское море, дмитрий песков, в мире
Россия, Балтийское море, Дмитрий Песков, В мире
Россия защищает интересы в сфере судоходства на Балтике, заявил Песков

Песков: Россия способна жестко реагировать на инциденты на Балтике

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Попытка пиратского нападения на танкер на Балтике показала, что Россия способна жестко реагировать на это, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты попросили Пескова прокомментировать заявления ЕС по планам задержания судов, якобы связанных с РФ.
"Как показали последние события, связанные с попыткой пиратского нападения на один из танкеров, собственно, Россия показала, что она способна реагировать достаточно жестко", - сказал Песков журналистам.
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