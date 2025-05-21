https://ria.ru/20250521/baltika-2018237154.html

Россия защищает интересы в сфере судоходства на Балтике, заявил Песков

Россия защищает интересы в сфере судоходства на Балтике, заявил Песков - РИА Новости, 21.05.2025

Россия защищает интересы в сфере судоходства на Балтике, заявил Песков

Попытка пиратского нападения на танкер на Балтике показала, что Россия способна жестко реагировать на это, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T13:05:00+03:00

2025-05-21T13:05:00+03:00

2025-05-21T13:09:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Попытка пиратского нападения на танкер на Балтике показала, что Россия способна жестко реагировать на это, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Журналисты попросили Пескова прокомментировать заявления ЕС по планам задержания судов, якобы связанных с РФ."Как показали последние события, связанные с попыткой пиратского нападения на один из танкеров, собственно, Россия показала, что она способна реагировать достаточно жестко", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250218/baltika-1999971145.html

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балтийское море

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Варвара Скокшина

россия, балтийское море, дмитрий песков, в мире