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Россия защищает интересы в сфере судоходства на Балтике, заявил Песков
Россия защищает интересы в сфере судоходства на Балтике, заявил Песков - РИА Новости, 21.05.2025
Россия защищает интересы в сфере судоходства на Балтике, заявил Песков
Попытка пиратского нападения на танкер на Балтике показала, что Россия способна жестко реагировать на это, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T13:05:00+03:00
2025-05-21T13:05:00+03:00
2025-05-21T13:09:00+03:00
россия
балтийское море
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Попытка пиратского нападения на танкер на Балтике показала, что Россия способна жестко реагировать на это, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Журналисты попросили Пескова прокомментировать заявления ЕС по планам задержания судов, якобы связанных с РФ."Как показали последние события, связанные с попыткой пиратского нападения на один из танкеров, собственно, Россия показала, что она способна реагировать достаточно жестко", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250218/baltika-1999971145.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, балтийское море, дмитрий песков, в мире
Россия, Балтийское море, Дмитрий Песков, В мире
Россия защищает интересы в сфере судоходства на Балтике, заявил Песков
Песков: Россия способна жестко реагировать на инциденты на Балтике