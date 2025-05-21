https://ria.ru/20250521/bajden-2018328334.html

Экс-врач Белого дома предположил, сколько осталось жить Байдену

Экс-врач Белого дома предположил, сколько осталось жить Байдену - РИА Новости, 21.05.2025

Экс-врач Белого дома предположил, сколько осталось жить Байдену

Бывшему президенту США Джо Байдену, у которого диагностировали агрессивную форму рака, возможно, осталось жить от 12 до 18 месяцев, заявил экс-врач Белого дома... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T18:30:00+03:00

2025-05-21T18:30:00+03:00

2025-05-21T18:30:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Бывшему президенту США Джо Байдену, у которого диагностировали агрессивную форму рака, возможно, осталось жить от 12 до 18 месяцев, заявил экс-врач Белого дома и конгрессмен-республиканец Ронни Джексон. Газета New York Times со ссылкой на пресс-секретаря Байдена 18 мая сообщила, что у экс-президента диагностировали рак простаты в агрессивной форме. При этом заболевание у него поддается эффективному лечению, отметил представитель бывшего лидера США. В интервью газете Washington Free Beacon Джексон отметил, что у Байдена может быть осталось не так много времени. "Это не моя специализация, но я разговаривал со многими урологами с тех пор, как это стало известно, и все пришли к единому мнению, что у него может быть осталось от 12 до 18 месяцев. Надеюсь, что будет больше времени, и верю, что они смогут эффективно лечить это заболевание, и знаете, он проживет еще много-много лет. Но это далеко зашедшее заболевание", - заявил он. Ранее онколог Эзекиэль Эмануэль в интервью газете Washington Post предположил, что агрессивная форма рака простаты у Байдена, вероятно, развивалась с начала его президентского срока в 2021 году. Как отметило издание, подобные заявления вызвали в США волну новых подозрений в сокрытии диагноза. В частности критику вызвало заключение врача Белого дома от февраля 2024 года, где утверждалось, что здоровье Байдена "в порядке", а каких-либо проблем с предстательной железой не зафиксировано. Байдену сейчас 82 года. В 2024 году ему пришлось выйти из гонки за президентское кресло на фоне опасений о состоянии его здоровья. Он известен регулярными оговорками, забывчивостью и падениями на публике.

https://ria.ru/20250521/tramp-2018147171.html

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в мире, сша, джо байден, ронни джексон