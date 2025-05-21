https://ria.ru/20250521/azarov-2018239263.html

Экс-премьер Украины прокомментировал убийство бывшего советника Януковича

Экс-премьер Украины прокомментировал убийство бывшего советника Януковича - РИА Новости, 21.05.2025

Экс-премьер Украины прокомментировал убийство бывшего советника Януковича

Убийство бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова отличается особым цинизмом, так как было совершено у школы, заявил РИА... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T13:17:00+03:00

2025-05-21T13:17:00+03:00

2025-05-21T16:55:00+03:00

в мире

украина

испания

мадрид

андрей портнов (политик)

виктор янукович

николай азаров (политик)

убийство андрея портнова в испании

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Убийство бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова отличается особым цинизмом, так как было совершено у школы, заявил РИА Новости экс-премьер Украины Николай Азаров. "К сожалению, из Испании подтвердили. Пока без комментариев. Особый цинизм, что у школы, где учится его ребенок", - заявил Азаров. Он отметил, что хорошо знал Портнова. По его данным, на момент убийства Портнов был женат вторым браком. Ранее радиостанция Cadena Ser со ссылкой на полицию и службы экстренной помощи сообщила, что бывший советник экс-президента Украины Виктора Янукович Андрей Портнов был застрелен в среду утром у входа в "Американскую школу Мадрида" в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом.

https://ria.ru/20250521/portnov-2018231985.html

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в мире, украина, испания, мадрид, андрей портнов (политик), виктор янукович, николай азаров (политик), убийство андрея портнова в испании