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Экс-премьер Украины прокомментировал убийство бывшего советника Януковича - РИА Новости, 21.05.2025
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13:17 21.05.2025 (обновлено: 16:55 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/azarov-2018239263.html
Экс-премьер Украины прокомментировал убийство бывшего советника Януковича
Экс-премьер Украины прокомментировал убийство бывшего советника Януковича - РИА Новости, 21.05.2025
Экс-премьер Украины прокомментировал убийство бывшего советника Януковича
Убийство бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова отличается особым цинизмом, так как было совершено у школы, заявил РИА... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T13:17:00+03:00
2025-05-21T16:55:00+03:00
в мире
украина
испания
мадрид
андрей портнов (политик)
виктор янукович
николай азаров (политик)
убийство андрея портнова в испании
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Убийство бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова отличается особым цинизмом, так как было совершено у школы, заявил РИА Новости экс-премьер Украины Николай Азаров. "К сожалению, из Испании подтвердили. Пока без комментариев. Особый цинизм, что у школы, где учится его ребенок", - заявил Азаров. Он отметил, что хорошо знал Портнова. По его данным, на момент убийства Портнов был женат вторым браком. Ранее радиостанция Cadena Ser со ссылкой на полицию и службы экстренной помощи сообщила, что бывший советник экс-президента Украины Виктора Янукович Андрей Портнов был застрелен в среду утром у входа в "Американскую школу Мадрида" в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом.
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в мире, украина, испания, мадрид, андрей портнов (политик), виктор янукович, николай азаров (политик), убийство андрея портнова в испании
В мире, Украина, Испания, Мадрид, Андрей Портнов (политик), Виктор Янукович, Николай Азаров (политик), Убийство Андрея Портнова в Испании
Экс-премьер Украины прокомментировал убийство бывшего советника Януковича

Азаров: убийство Портнова, совершенное у школы, отличается особым цинизмом

© AP Photo / Paul WhiteМесто убийства Андрея Портнова в Мадриде. 21 мая 2025
Место убийства Андрея Портнова в Мадриде. 21 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Paul White
Место убийства Андрея Портнова в Мадриде. 21 мая 2025
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Убийство бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова отличается особым цинизмом, так как было совершено у школы, заявил РИА Новости экс-премьер Украины Николай Азаров.
"К сожалению, из Испании подтвердили. Пока без комментариев. Особый цинизм, что у школы, где учится его ребенок", - заявил Азаров.
Он отметил, что хорошо знал Портнова. По его данным, на момент убийства Портнов был женат вторым браком.
Ранее радиостанция Cadena Ser со ссылкой на полицию и службы экстренной помощи сообщила, что бывший советник экс-президента Украины Виктора Янукович Андрей Портнов был застрелен в среду утром у входа в "Американскую школу Мадрида" в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом.
Андрей Портнов - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Экс-советник Януковича, убитый в Испании, был в списке сайта "Миротворец"
12:46
 
В миреУкраинаИспанияМадридАндрей Портнов (политик)Виктор ЯнуковичНиколай Азаров (политик)Убийство Андрея Портнова в Испании
 
 
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