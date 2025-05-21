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На Новокуркинской эстакаде в Москве загорелся автобус
На Новокуркинской эстакаде в Москве загорелся автобус - РИА Новости, 21.05.2025
На Новокуркинской эстакаде в Москве загорелся автобус
Автобус, который ехал без пассажиров, загорелся на Новокуркинской эстакаде в Москве, пострадавших нет, сообщает столичный департамент транспорта в... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T21:16:00+03:00
2025-05-21T21:16:00+03:00
2025-05-21T21:17:00+03:00
происшествия
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департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Автобус, который ехал без пассажиров, загорелся на Новокуркинской эстакаде в Москве, пострадавших нет, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На Новокуркинской эстакаде произошло возгорание автобуса перевозчика АО "Мострансавто", областной маршрут 833 "станция Павшино - станция Опалиха". Автобус ехал без пассажиров, пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250520/dtp-2018138462.html
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происшествия, москва, россия, дтп, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Москва, Россия, ДТП, Департамент транспорта г. Москвы
На Новокуркинской эстакаде в Москве загорелся автобус
На Новокуркинской эстакаде в Москве загорелся автобус никто не пострадал