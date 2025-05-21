https://ria.ru/20250521/avtobus-2018349748.html

На Новокуркинской эстакаде в Москве загорелся автобус

На Новокуркинской эстакаде в Москве загорелся автобус - РИА Новости, 21.05.2025

На Новокуркинской эстакаде в Москве загорелся автобус

Автобус, который ехал без пассажиров, загорелся на Новокуркинской эстакаде в Москве, пострадавших нет, сообщает столичный департамент транспорта в... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T21:16:00+03:00

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2025-05-21T21:17:00+03:00

происшествия

москва

россия

дтп

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Автобус, который ехал без пассажиров, загорелся на Новокуркинской эстакаде в Москве, пострадавших нет, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На Новокуркинской эстакаде произошло возгорание автобуса перевозчика АО "Мострансавто", областной маршрут 833 "станция Павшино - станция Опалиха". Автобус ехал без пассажиров, пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250520/dtp-2018138462.html

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