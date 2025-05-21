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На Новокуркинской эстакаде в Москве загорелся автобус - РИА Новости, 21.05.2025
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21:16 21.05.2025 (обновлено: 21:17 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/avtobus-2018349748.html
На Новокуркинской эстакаде в Москве загорелся автобус
На Новокуркинской эстакаде в Москве загорелся автобус - РИА Новости, 21.05.2025
На Новокуркинской эстакаде в Москве загорелся автобус
Автобус, который ехал без пассажиров, загорелся на Новокуркинской эстакаде в Москве, пострадавших нет, сообщает столичный департамент транспорта в... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T21:16:00+03:00
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происшествия
москва
россия
дтп
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Автобус, который ехал без пассажиров, загорелся на Новокуркинской эстакаде в Москве, пострадавших нет, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На Новокуркинской эстакаде произошло возгорание автобуса перевозчика АО "Мострансавто", областной маршрут 833 "станция Павшино - станция Опалиха". Автобус ехал без пассажиров, пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, москва, россия, дтп, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Москва, Россия, ДТП, Департамент транспорта г. Москвы
На Новокуркинской эстакаде в Москве загорелся автобус

На Новокуркинской эстакаде в Москве загорелся автобус никто не пострадал

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Автобус, который ехал без пассажиров, загорелся на Новокуркинской эстакаде в Москве, пострадавших нет, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
"На Новокуркинской эстакаде произошло возгорание автобуса перевозчика АО "Мострансавто", областной маршрут 833 "станция Павшино - станция Опалиха". Автобус ехал без пассажиров, пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.
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