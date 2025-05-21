https://ria.ru/20250521/armeniya-2018347323.html

Россия и Армения выразили обоюдный настрой на укрепление диалога

Россия и Армения выразили обоюдный настрой на укрепление диалога - РИА Новости, 21.05.2025

Россия и Армения выразили обоюдный настрой на укрепление диалога

Обоюдный настрой на укрепление политического и межведомственного диалога, раскрытие потенциала торгово-экономического сотрудничества между Россией и Арменией... РИА Новости, 21.05.2025

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россия

армения

ереван

сергей лавров

никол пашинян

ваагн хачатурян

в мире

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Обоюдный настрой на укрепление политического и межведомственного диалога, раскрытие потенциала торгово-экономического сотрудничества между Россией и Арменией был выражен в ходе проведенных главой МИД России Сергеем Лавровым встреч с руководством страны в Ереване, сообщили в МИД РФ.Лавров 20-21 мая посетил Армению с рабочим визитом по приглашению его армянского коллеги, в Ереване он провел встречи с премьер-министром страны Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном."Выражен обоюдный настрой на укрепление политического и межведомственного диалога, раскрытие потенциала торгово-экономического сотрудничества между Россией и Арменией, что будет способствовать росту взаимопонимания и нахождению развязок по вопросам, представляющим интерес для каждой из сторон", - говорится в сообщении.В ходе переговоров была акцентирована общность подходов Москвы и Еревана к сохранению исторической памяти, в том числе в контексте празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20250521/armeniya-2018282172.html

россия

армения

ереван

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россия, армения, ереван, сергей лавров, никол пашинян, ваагн хачатурян, в мире