https://ria.ru/20250521/armeniya-2018347323.html
Россия и Армения выразили обоюдный настрой на укрепление диалога
Россия и Армения выразили обоюдный настрой на укрепление диалога - РИА Новости, 21.05.2025
Россия и Армения выразили обоюдный настрой на укрепление диалога
Обоюдный настрой на укрепление политического и межведомственного диалога, раскрытие потенциала торгово-экономического сотрудничества между Россией и Арменией... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T20:55:00+03:00
2025-05-21T20:55:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Обоюдный настрой на укрепление политического и межведомственного диалога, раскрытие потенциала торгово-экономического сотрудничества между Россией и Арменией был выражен в ходе проведенных главой МИД России Сергеем Лавровым встреч с руководством страны в Ереване, сообщили в МИД РФ.Лавров 20-21 мая посетил Армению с рабочим визитом по приглашению его армянского коллеги, в Ереване он провел встречи с премьер-министром страны Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном."Выражен обоюдный настрой на укрепление политического и межведомственного диалога, раскрытие потенциала торгово-экономического сотрудничества между Россией и Арменией, что будет способствовать росту взаимопонимания и нахождению развязок по вопросам, представляющим интерес для каждой из сторон", - говорится в сообщении.В ходе переговоров была акцентирована общность подходов Москвы и Еревана к сохранению исторической памяти, в том числе в контексте празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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россия, армения, ереван, сергей лавров, никол пашинян, ваагн хачатурян, в мире
Россия, Армения, Ереван, Сергей Лавров, Никол Пашинян, Ваагн Хачатурян, В мире
Россия и Армения выразили обоюдный настрой на укрепление диалога
МИД: Москва и Ереван выразили настрой на укрепление политического диалога