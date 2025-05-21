https://ria.ru/20250521/armeniya-2018282172.html

Лавров заявил об урегулировании вопросов с поставками оружия в Армению

Лавров заявил об урегулировании вопросов с поставками оружия в Армению - РИА Новости, 21.05.2025

Лавров заявил об урегулировании вопросов с поставками оружия в Армению

Все вопросы с несостоявшимися поставками оружия в Армению, а также с их оплатой решены, платежи зачтены и на другие цели, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T16:04:00+03:00

2025-05-21T16:04:00+03:00

2025-05-21T16:04:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Все вопросы с несостоявшимися поставками оружия в Армению, а также с их оплатой решены, платежи зачтены и на другие цели, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Эпизоды с оплатой поставок и с несостоявшимися поставками мы обсуждали сегодня. Мы урегулировали. Эти платежи зачтены на другие цели, и здесь каких-либо противоречий не существует", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном. Глава МИД РФ, говоря о новых поставках оружия, отметил, что Россия вынуждена воевать против всей Европы. "В этой ситуации мы не можем все свои обязательства в срок выполнять, но даже в этой обстановке, целый ряд систем… они передаются, и мы эту практику будем продолжать", - объяснил министр. "Армения практически все годы после обретения независимости использовала российское оружие… Оружие использовалась российское для захвата семи неоспариваемых азербайджанских районов и для сооружения там фортификационных и боевых линий", - уточнил Лавров. Он добавил, что российское оружие используется и в Африке, на флаге Мозамбика автомат Калашникова, во многих странах есть российское оружие. Рабочий визит Лаврова в Ереван стартовал во вторник. В среду он планирует встретиться с президентом Армении Ваагном Хачатуряном и премьером Николом Пашиняном.

https://ria.ru/20250115/armenija-1993891265.html

https://ria.ru/20250509/armeniya-2015687237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, армения, европа, сергей лавров, арарат мирзоян, ваагн хачатурян, в мире