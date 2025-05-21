Рейтинг@Mail.ru
Лавров заявил об урегулировании вопросов с поставками оружия в Армению - РИА Новости, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/armeniya-2018282172.html
Лавров заявил об урегулировании вопросов с поставками оружия в Армению
Лавров заявил об урегулировании вопросов с поставками оружия в Армению - РИА Новости, 21.05.2025
Лавров заявил об урегулировании вопросов с поставками оружия в Армению
Все вопросы с несостоявшимися поставками оружия в Армению, а также с их оплатой решены, платежи зачтены и на другие цели, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T16:04:00+03:00
2025-05-21T16:04:00+03:00
россия
армения
европа
сергей лавров
арарат мирзоян
ваагн хачатурян
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018241094_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_5d76d4080ef9f7c14b92a779641d1597.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Все вопросы с несостоявшимися поставками оружия в Армению, а также с их оплатой решены, платежи зачтены и на другие цели, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Эпизоды с оплатой поставок и с несостоявшимися поставками мы обсуждали сегодня. Мы урегулировали. Эти платежи зачтены на другие цели, и здесь каких-либо противоречий не существует", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном. Глава МИД РФ, говоря о новых поставках оружия, отметил, что Россия вынуждена воевать против всей Европы. "В этой ситуации мы не можем все свои обязательства в срок выполнять, но даже в этой обстановке, целый ряд систем… они передаются, и мы эту практику будем продолжать", - объяснил министр. "Армения практически все годы после обретения независимости использовала российское оружие… Оружие использовалась российское для захвата семи неоспариваемых азербайджанских районов и для сооружения там фортификационных и боевых линий", - уточнил Лавров. Он добавил, что российское оружие используется и в Африке, на флаге Мозамбика автомат Калашникова, во многих странах есть российское оружие. Рабочий визит Лаврова в Ереван стартовал во вторник. В среду он планирует встретиться с президентом Армении Ваагном Хачатуряном и премьером Николом Пашиняном.
https://ria.ru/20250115/armenija-1993891265.html
https://ria.ru/20250509/armeniya-2015687237.html
россия
армения
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018241094_135:0:2864:2047_1920x0_80_0_0_265ce82b044bd7c83f35c113c7452e47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, армения, европа, сергей лавров, арарат мирзоян, ваагн хачатурян, в мире
Россия, Армения, Европа, Сергей Лавров, Арарат Мирзоян, Ваагн Хачатурян, В мире
Лавров заявил об урегулировании вопросов с поставками оружия в Армению

Лавров: все вопросы с поставками оружия в Армению и их оплатой урегулированы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на пресс-конференции по итогам встречи в Ереване
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на пресс-конференции по итогам встречи в Ереване - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на пресс-конференции по итогам встречи в Ереване
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Все вопросы с несостоявшимися поставками оружия в Армению, а также с их оплатой решены, платежи зачтены и на другие цели, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Эпизоды с оплатой поставок и с несостоявшимися поставками мы обсуждали сегодня. Мы урегулировали. Эти платежи зачтены на другие цели, и здесь каких-либо противоречий не существует", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном.
Министр обороны Армении Сурен Папикян во время пресс-конференции. 15 января 2025 - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Армения договорилась с Россией о частичном списании госдолга
15 января, 17:49
Глава МИД РФ, говоря о новых поставках оружия, отметил, что Россия вынуждена воевать против всей Европы. "В этой ситуации мы не можем все свои обязательства в срок выполнять, но даже в этой обстановке, целый ряд систем… они передаются, и мы эту практику будем продолжать", - объяснил министр.
"Армения практически все годы после обретения независимости использовала российское оружие… Оружие использовалась российское для захвата семи неоспариваемых азербайджанских районов и для сооружения там фортификационных и боевых линий", - уточнил Лавров.
Он добавил, что российское оружие используется и в Африке, на флаге Мозамбика автомат Калашникова, во многих странах есть российское оружие.
Рабочий визит Лаврова в Ереван стартовал во вторник. В среду он планирует встретиться с президентом Армении Ваагном Хачатуряном и премьером Николом Пашиняном.
Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Межгосударственные отношения России и Армении
9 мая, 01:11
 
РоссияАрменияЕвропаСергей ЛавровАрарат МирзоянВаагн ХачатурянВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала